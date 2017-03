Municipios y estado deben trabajar de manera urgente en cumplimiento de contabilidad gubernamental: Yarabí Ávila

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

La diputada del PRI indicó que es indispensable para el avance y credibilidad de los tres poderes, que se castigue a los culpables de delitos y se desaliente la comisión de irregularidades por parte de los servidores públicos.A trabajar de manera urgente en el cumplimientode los lineamientos del Consejo Nacional deArmonización Contable y a las Normas de Información Financiera Aplicables al Sector Gubernamental, así como las leyes en la materia, por parte de los gobiernos estatal y municipales, exhortó la diputada del PRI por el Distrito X, Yarabí Ávila González, al reconocer que las deficiencias detectadas en los informes de resultados de la fiscalización de las cuentas públicas, reflejan las carencias y la urgencia de que se apeguen a las normas, para garantizar el correcto uso de los recursos públicos y la transparencia. Durante su intervención en el Pleno del Congreso del Estado, luego de que se aprobará el dictamen elaborado por comisiones unidas sobre las cuentas públicas de la haciendas estatal y municipales 2015, subrayó que tanto estado como municipios, están obligados a cumplir con estos lineamientos para que se presente de manera consolidada la situación financiera, en donde se incluya los resultados de las operaciones, las variaciones en lahacienda pública y los flujos de efectivo; así como el registro de ingresos, egresos, activos, pasivos, patrimonio, control y evaluación de las operaciones programáticas presupuestarias financieras y rendición de cuentas. Asimismo, indicó que es indispensable para el avance y credibilidad de los tres poderes, que se castigue a los culpables de delitos y con ello, se desaliente la comisión de irregularidades en anteriores cuentas públicas, ya que lo más fundamental es solucionar la problemática e inconsistencias que propician la reincidencia de las irregularidades y las muy pocas sancionadas. “Debemos sentar un precedente”, dijo. La diputada tricolor, señaló, que no se cuenta todavía datos precisos del alcance de las responsabilidades fincadas, no sólo por lo que respecta al 2015, sino de ejercicios anteriores como del 2011, 2012, 2013 y 2014, lo que demuestra un retraso sustancial en el seguimiento de los procedimientos administrativos de responsabilidad en la fase jurídica. A esto sumó que no se tienen datos del número exacto de las responsabilidades fincadas, tanto de carácteradministrativo, como económicas, además no se cuenta con la información en donde haya determinado la Auditoria Superior quienes son los responsables y las sanciones a las que son acreedores, a fin de resarcir a las entidades, el monto de los daños y perjuicios cuantificables en dinero que se hubieren causado. Aseguró que cuando las recomendaciones derivadas de las observaciones registradas por la ASM empiezan a rendir fruto, la mejora cualitativa en los servicios ofrecidos a la ciudadanía le confiere un mayor crédito al ente auditado ante la sociedad Ávila González mencionó que el Congreso del Estado asume un compromiso con la sociedad, en donde además de analizar la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015 de la Administración del Estado, se establecen recomendaciones a fin de fortalecer en lo futuro al Órgano Técnico del Congreso.