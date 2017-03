Michoacán debe quitarse etiquetas de corrupción y restituir confianza ciudadana: diputados del PAN

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Así lo expusieron los diputados Carlos Quintana y Andrea Villanueva al firmar el Pacto “Yo No Doy Mordida”, impulsado por COPARMEX.Nuestro país y de manera especial Michoacán, enfrentan el enorme desafío de que al implementar el Sistema Anticorrupción, se le permita a la ciudadanía plena participación en el escrutinio y vigilancia de los recursos pero sobre todo, instaurar una verdadera política de gobierno que ponga final a los malos manejos que hoy tienen a nuestro estado en graves problemas financieros. Así lo señalaron los diputados panistas Carlos Quintana y Andrea Villanueva en el marco de la firma del Pacto “Yo No Doy Mordida”, una iniciativa impulsada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), durante la cual ambos representantes del PAN signaron su compromiso para impedir que los actos de corrupción se sigan suscitando pero sobre todo, a denunciarlos para que no queden impunes. Quintana Martínez y Villanueva Cano, al también integrar el Grupo Plural de trabajo para el estudio y análisis del Sistema Estatal Anticorrupción, reconocieron que aunque falta mucho para devolverle la confianza a la ciudadanía, la Ley que se apruebe en Michoacán deberá revertir esta inercia y permitirle a los michoacanos contar con un gobierno eficaz, cercano y que les rinda cuentas claras. El coordinador de la bancada panista, Carlos Quintana, aseguró que nuestro estado debe quitarse la etiqueta de ser un estado corrupto, lo que sólo se resolverá cumpliendo la ley a cabalidad y permitir, desde todos los órdenes de gobierno, la correcta fiscalización del patrimonio estatal, con un esquema que sancione a cualquier funcionario que cometa actos de corrupción y desvíos de recursos. Y es que de acuerdo a datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Michoacán es la segunda entidad a nivel nacional con mayor monto implicado en 21 denuncias; cuyas afectaciones al erario federal oscilan en 33 mil 742 millones 258 mil, principalmente en áreas estratégicas como educación, salud y seguridad pública. De lo anterior, Andrea Villanueva indicó que el fortalecimiento de órganos como la Auditoría Superior, la Contraloría del Estado, así como los organismos autónomos y de control, hará eficiente la comprobación del gasto y vigilar peso a peso el uso y destino del dinero de los michoacanos. Ambos legisladores coincidieron al señalar una de las grandes fortalezas del Sistema Estatal es la integración de un Comité de Participación Ciudadana, en el cual los michoacanos que lo integren también deberán cumplir con sus responsabilidades y con las expectativas de los ciudadanos: cumplir y hacer cumplir la ley. En conclusión, los dos representantes indicaron que actualmente se sigue trabajando para enriquecer la propuesta legal, a fin de que a más tardar en junio, Michoacán se ponga a la vanguardia, cumpla con esta encomienda y transforme positivamente la calidad de vida de los michoacanos.