Luis Felipe González, nuevo Comisario de la Policía de Morelia

El Presidente Municipal insistió en la tarea permanente de crear una institución que traspase la barrera de los trienios, sólida, confiable y que sea de los morelianos. BOLETÍN 440/ MORELIA, MICH./ MIE-15-MZO-2017/ Con 12 votos a favor, el Cabildo de Morelia eligió este martes en Sesión Ordinaria, a Luis Felipe González Carmona como nuevo Comisario de la Policía Michoacán Unidad Morelia, al destacar por su perfil y trayectoria al interior de la corporación municipal. Al hacer uso de la voz, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, precisó que si bien este martes se oficializa el nombramiento del Comisario, este espacio en ningún momento estuvo acéfalo, toda vez que se ha trabajado “a plenitud” en el fortalecimiento del cuerpo de seguridad. En este sentido, subrayó que la visión de la Policía de Morelia es muy clara, “no estamos creando una corporación policiaca, estamos construyendo una institución que traspase la barrera de los trienios, una institución de los morelianos, una institución responsable, confiable, segura y donde estén trabajando ciudadanos que cuiden a otros ciudadanos”. Martínez Alcázar se dijo confiado que con la consolidación de un cuerpo de seguridad sólido y suficiente, así como la proyección de contar con 840 uniformados a finales de este año, habrá mayor capacidad de hacer frente al fenómeno delincuencial en la ciudad. Asimismo, insistió en la plena apertura para reforzar la coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal, bajo el entendido de que la seguridad no es exclusiva del municipio, el estado o la federación, es resultado del trabajo conjunto. “La Policía de Morelia está coordinada con la Policía Michoacán, la Federal y Militar, y así como no tiene que ser absorbida la policía estatal por la corporación federal o la militar, así tampoco tiene que serlo el cuerpo municipal por otros órdenes gubernamentales; tenemos que trabajar de manera coordinada en beneficio de Morelia”, acotó el Jefe de la Comuna Moreliana. Tras reconocer la trayectoria del Comisario, Felipe González, quien ha trabajado y crecido en la Policía de Morelia, insistió en que se requiere el esfuerzo de todos los actores involucrados para combatir la delincuencia y garantizar la tranquilidad de los morelianos. “Juntos vamos a trabajar para resolver el problema de seguridad en el municipio, que de ninguna manera se ha agravado como se ha dicho y tampoco podemos decir que está resuelto, pero si hemos dicho que vamos por el camino correcto”, finalizó Alfonso Martínez. En su oportunidad, la Regidora coordinadora de la Comisión Especial para la Reforma de Mando Unificado de la Policía Municipal, Kathia Elena Ortiz Ávila, se pronunció por continuar aportando propuestas que continúen fortaleciendo a la corporación municipal. Cabe destacar, que González Carmona se ha despeñado también como Encargado de la Dirección Operativa y Coordinador General de Vialidad Generación de la Dirección General de Seguridad Ciudadana Municipal; Encargado de la Dirección Operativa y Asesor de la Policía Acreditable 1° Generación de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal; Sub Director de Tránsito y Vialidad Municipal, entre otros cargos.

