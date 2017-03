Lograr la equidad entre mujeres y hombres, es una tarea de todos los días: Alfonso Martínez

BOLETÍN. 3/ MORELIA, MICH./ MIE-08-MZO-2017/ En esta Administración Independiente estamos verdaderamente comprometidos con el tema de la equidad de género, de tal forma que el Instituto de la Mujer Moreliana (IMUMO) no está solo como testigo, sino que realiza acciones a favor de los derechos de las mujeres y de una sociedad más igualitaria, afirmó el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, durante el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Ante la presencia de la Presidenta Honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo de Martínez; el Síndico Municipal, Fabio Sistos Rangel; el Secretario del Ayuntamiento, Jesús Ávalos Plata; la directora del Instituto de la Mujer Moreliana, María Eugenia Romero Olvera; el Regidor Félix Madrigal Pulido, la presidenta del Grupo Dilema; Rosalba Núñez; el Director de Instituto Kipling Secundaria, Benjamín Torres Millarez, así como la coordinadora de Herforshe Kipling Secundaria, Diana Moreno Arias, el Alcalde enfatizó en la necesidad de continuar trabajando para erradicar el machismo de raíz y mejorar las condiciones de vida del sector femenino.“La conmemoración de esta fecha, que no es un día de festejo, solo se terminará cuando no tengamos que estar hablando sobre la agresión en contra de las mujeres, cuando el género no sea un diferencia, se terminará cuando existan igualdad de oportunidades, cuando las mujeres y los hombres trabajen de la misma forma y reciban el mismo salario, en ese momento vamos a dejar de tener que conmemorar el evento histórico donde algunas mujeres levantando la voz por sus derechos, perdieron la vida”, aseguró. Martínez Alcázar, lamentó que después de más de 100 años de que cientos de mujeres fenecieron en la fábrica de Nueva York, que dio pie a la conmemoración de esta fecha, la tarea no han sido suficiente para tener una sociedad en igualdad de condiciones para mujeres y hombres; de ahí, agregó que el Gobierno Municipal junto con la ciudadanía, redobla esfuerzos por garantizar los mismos derechos y privilegios para ambos, “tenemos que hacer todos los días acciones para que esa equidad se viva siempre”, insistió.En lo que compete al Ayuntamiento capitalino, agregó, Morelia es uno de los pocos municipios en el país que cuenta ya con tres Módulos de Atención Inmediata a Mujeres, a los cuales se sumarán otros dos más que están por arrancar, donde el objetivo de estos espacios es atender de manera a integral a las mujeres en situación de riesgo. En este contexto, el Jefe de la Comuna Moreliana se comprometió además a signar la campaña Herforshe para generar un municipio más equitativo, “sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos caminando y con iniciativas como esta y el compromiso real de cada uno de nosotros, estoy seguro que sí podemos transformar esta situación”, finalizó. En su oportunidad, la directora del IMUMO, reafirmó la disposición de la actual Administración por implementar acciones concretas para lograr una sociedad más incluyente, comprometida y con una mejor calidad de vida; muestra de ello, refirió, es que se signaron convenios con organismos internacionales. “Estamos cumpliendo y dispuestos a seguir sumándonos a programas de orden mundial que fortalezcan la equidad de género en el municipio y combatan la violencia contra la mujer”, señaló. Al hacer uso de la voz, la coordinadora de Herforshe Kipling Secundaria, Diana Moreno, puntualizó que dicha campaña de la ONU Mujeres busca construir una sociedad justa y mejor para mujeres y hombres. “La lucha por la mujer no es solo un día, la lucha por la igualdad y la equidad de género es una tarea cotidiana, esta no se trata de lucha contra los hombres, no es una lucha feminista, es una lucha legítima hacia la equidad de género en todas su formas”, precisó, al tiempo que conminó a los morelianos a signar este compromiso.