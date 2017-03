Llama Salvador Vega a atender carencias de salud, educación y alimentación en Michoacán

COMUNICADO SV/MORELIA, MICHOACÁN; A 16 DE MARZO DEL 2017.- El senador de la República, Salvador Vega Casillas, realizó un llamado enérgico al Gobierno de Michoacán a atender las carencias de salud, educación y alimentación que actualmente aquejan a la población en la entidad, mismas que han colocado al estado en el primer, tercer y cuarto lugar, respectivamente, a nivel nacional en lo que a estos temas refiere.

Lo anterior ante el estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la Evolución de las Carencias Sociales, donde se menciona que Michoacán tiene un alto registro en tres de las seis carencias sociales que conforman la medición de pobreza en la entidad.

Ante esta preocupante situación, el legislador por el Partido Acción Nacional (PAN), urgió a tomar medidas de acción para atender la situación de pobreza y rezago social que afecta a la ciudadanía, la cual aseguró, ha empeorado en los últimos años debido a la crisis económica que enfrenta el estado por el desfalco de las malas administraciones, y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

“El Gobierno del Estado necesita diseñar una estrategia que realmente atienda a los sectores vulnerables de nuestra población. Es inconcebible dejar que nuestra gente carezca de servicios de salud, no tenga acceso a estudiar y lo más indignante, que no tenga recursos para comer. Es un tema de urgencia que debe ser atendido, pues si en 2015 la situación era crítica, ahora que en 2016 se registró una disminución del 6.6 por ciento en los ingresos laborales de los michoacanos, esto debe ser peor”.

Agregó que Michoacán está hundido en esta situación de carencias derivado de que las autoridades no arman su plan estatal de desarrollo y el ejercicio de su presupuesto, con estudios o análisis que reflejen la situación real del estado, para que la aplicación y ejecución de los mismos vayan directamente a los sectores que más lo necesitan.

Vega Casillas detalló que si bien no se cuenta con una cifra actual sobre los índices de pobreza, el hecho de que 23.1 por ciento de la población no tenga acceso a los servicios de salud, el 27.2 se encuentre en rezago educativo y el 32 por ciento no tenga acceso a alimentación, representa un foco de alerta para la calidad de vida que los michoacanos tienen en la actualidad, misma que recalcó, debe ser atendida de inmediato.

De acuerdo con el Coneval, las carencias sociales por las que está conformada la medición de pobreza a nivel nacional son, el rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a servicios básicos en la vivienda; y acceso a la alimentación.