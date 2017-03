La equidad de género debe ser una forma de vida: Juan Pablo

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

.- En entrevista realizada esta mañana, el Diputado Local, Juan Pablo Puebla Arévalo, felicitó a todas las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer, mismo que se conmemora este 8 de marzo. “Felicitar a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, es una conmemoración que debe ampliarse en acciones, estoy convencido de que las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad siempre han ido contra corriente, ganando derechos, igualdad con los hombres y que esquemas del pasado como el patriarcado, como el machismo, deben de quedar rebasados en estas sociedades modernas” señaló. Puebla Arévalo recalcó que las mujeres a su juicio no son más ni medios que los hombres, “Somos iguales, no están atrás ni adelante, están a la par y debemos hacer equipo de trabajo en este planeta, en nuestras tareas diarias y sacar lo mejor de nosotros mismos, aunque físicamente seamos diferentes en derechos como humanos somos iguales”. “Una mujer tiene exactamente las mismas capacidades para desarrollar cualquier tarea que un varón pueda realizar, por lo tanto, debemos dejar esquemas del pasado que no han abonado a esa igualdad, la equidad de género, ver a la mujer como una compañera, como una amiga, como una igual, debe de ser una forma de vida y de pensar de todos los hombres”, agregó. Finalmente, el legislador zacapense dijo sumarse al pensamiento de que la igualdad de género y la equidad, deben de ser ya no un derecho sino una forma de vida, “Por eso hoy saludo y felicito a todas las mujeres de Michoacán, de México y del Mundo”.