Instalación de ZEE, oportunidad de rescatar a Michoacán: Macarena Chávez

Con un llamado para aprovechar la oportunidad de ocuparse del desarrollo y rescatar a Michoacán, la diputada Macarena Chávez hizo uso de la máxima tribuna del estado para razonar su voto a favor del dictamen por el que se autoriza la desincorporación de una porción del polígono GOB 1, ubicado en las Islas de la Palma y el Cayacal, con la finalidad de que el Gobierno del Estado realice las acciones que permitan el pleno desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas. La también integrante de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios en su intervención destacó que la modificación al decreto 211, daría a la Federación la posibilidad de hacer uso del espacio del polígono para activar la inversión y el desarrollo del municipio y su zona de influencia. Puntualizó que lo más importante es que la intervención en el área cuidará las necesidades, no sólo económicas, si no ambientales, educativas y culturales de la población, resaltó la importancia de la actividad económica pero mucho más atender el desarrollo integral, que incida en todos los espacios de la vida de los michoacanos. Asimismo, precisó que la aprobación de la donación del predio es en el ánimo de rescatar a Michoacán “les damos y nos damos un voto de confianza para hacer bien las cosas, ya que es compromiso de todos los servidores públicos y de los ciudadanos, integrarnos a este proyecto”. Para concluir, Macarena Chávez hizo un llamado a todos los sectores involucrados a ser responsables con lo que les corresponde en el proyecto, a no defraudar a Michoacán en esta nueva etapa en la actividad económica de la entidad, ya que cualquier mal cálculo en la ecuación diseñada, provocaría el fracaso del proyecto y junto con ello, se acentuaría la grave situación que vivimos.