IMSS Michoacán al 95% de oportunidad en la atención quirúrgica

COMUNICADO IMSS/MORELIA, MICH; A 22 DE MARZO DE 2017.- Conforme a la estrategia integral de fortalecimiento a la atención Médica “Decálogo IMSS”, implementada por el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social Mikel Arriola Peñalosa, desde el año 2016, en el rubro de uso de quirófanos los fines de semana, se han implementado Jornadas quirúrgicas especiales con el firme propósito de dar término al rezago en cirugías programadas.

En Michoacán de acuerdo con registros oficiales de la Delegación Regional del IMSS en el Estado, de un común denominador de mil 275 cirugías solicitadas en todas las especialidades por semana, en lo que va del año, en las 9 Unidades de segundo Nivel que cuentan con quirófanos, se ha dado atención oportuna a más del 95% de los derechohabientes.

Lo anterior, sustentado por indicadores de la Jefatura de Prestaciones médicas de la Delegación, en los que, a la semana 18 del año en curso en las Unidades de segundo Nivel como la Unidad médica de Atención Ambulatoria (UMAA 75 Morelia) con 207 cirugías solicitadas, los Hospitales No. 17, de los Reyes, con 7 solicitudes; No. 8 de Uruapan, con 258 cirugías requeridas; No. 7, de Lagos de Moreno, con 17 requerimientos; y No. 2 de Zacapu, con 7 solicitudes, reportan 100% en el cumplimiento de cirugías requeridas. Lo que representa el 50% de Unidades con un cumplimiento del 100%.

El otro 50% de Unidades de segundo Nivel con atención quirúrgica en el Estado, ubicados en Morelia (HGR 1 y HGZ 83) reportan indicadores con 97% de 376 cirugías solicitadas y 93.55% de 87 intervenciones requeridas, respectivamente. Apatzingán, ha cubierto el 96.55 % de 28 solicitudes; mientras que Zamora, en el Hospital General de Zona No. 4, indica 88.34% en la oportunidad quirúrgica de 163 requerimientos; y finalmente Lázaro Cárdenas con un 97.02% de atención oportuna a cirugías.

Una vez que las solicitudes se registran, el derechohabiente debe seguir procedimientos médicos como estudios de laboratorio, rayos x, electrocardiograma y valoración de medicina interna para determinar si se es o no candidato a cirugía, en virtud de que factores como la edad, padecimientos cónicos como la hipertensión y la diabetes y otra serie de causas que puedan poner en riesgo la vida del paciente pueden ser condicionantes para posponer o incluso cancelar la cirugía.

El Instituto a su vez, dada la naturaleza de la demanda de cirugías, llega a enfrentar ocasionalmente problemas técnicos con el equipo, mobiliario, recursos humanos y materiales, representado en el porcentaje restante.

Para abatir el rezago que se genere, paralelo a la atención ordinaria de cirugías programadas en todas las especialidades, se implementan Jornadas quirúrgicas de oftalmología como las que se están llevando actualmente desde inicios de marzo en Michoacán, con las que más de 850 pacientes han sido intervenidos de catarata y retinopatía diabética en Uruapan, Zamora, Zacapu, Morelia y unidades con registros de rezago en esta materia.