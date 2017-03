GRINGA, GRINGA: ¡Silvano busca la grande!

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-02-MZO-2017/ “Sucede en las mejores familias” ¿qué más falta por ver? Que en una sesión de ayuntamiento la regidora priyiiista le grite e insulte al preciso burricipal, no tiene nombre, que bueno que es del partido institucional, el que respeta a las instituciones.Los regiburros no saben que contiene el Programa Operativo Anual (POA), vergüenza debía darles, eso denota la falta de sensibilidad de trabajo, no les importa Uruapan solamente les interesa su imagen para los que viene, con eso que todos se sienten diputables, no pos no. Cómo un regiburro le explica a sus representados que no participó en la integración del POA, sencillo los representantes populares del pueblo, son desinteresados en el tema, son burros, no rebuznan porque de plano no pueden, pero poco les falta, ah, pero no quieren que les bajen el salario.Ay cabrón cada día estamos peor, ante la crisis financiera los regiburros deben, están obligados a bajar recursos federales y estatales, ah, pero no sería salir de su estado de confort, estirando la mano para cobrar un salario que no desquitan, pero si gritan en la mesa del pleno. Hasta dónde lo regiburros ignoran las necesidades del pueblo, ay tá el administrador del panteón, en lugar de facilitar servicios en el panteón municipal, manda a la fosa común un cuerpo, porque los familiares no tienen dinero para pagar más de mil 500 pesos, cabrón, eso es demostrar el hambre chinga, si tenemos un gobierno sensible, pero al dinero.Dicen los panteoneros que el administrador, no da una, que el panteón está en su peor momento, basura por donde quiera y pretende controlar a los panteoneros, ya solo falta que pida cuota, ¡no maus, Mickey!. Las cosas son complicadas para un municipio que pretende austeridad, pero si cada quien cumple con su responsabilidad, las cosas cambian, antes se trabajaba con menos recursos financiero y salían adelante.Pero pos es mucho pedir, ay tan los diputados más descarados que nunca con los famosos “moches” las obras que Vicko Manrico gestiona, se las dán a constructoras foráneas, por lo tanto, no dejan derrama económica en el pueblo ni generan fuentes de empleo. El tráfico de influencias es motivo de responsabilidad administrativa, así que el hecho de que el director de obras públicas se lleve 64 millones, de pesos para su empresa, , al laboratorio binario, constructora ¿es delito? Eso no sería lo grave, pero con maquinaria prestada porque no tiene, así que ¿es o no tráfico de influencias? Y los regiburros omisos.El comité de adquisiciones, ¿ qué hace? Solamente 3 obras han licitado, presumen que hay 180 pero de ese número ¿cuántas deben pasar por el comité? Lo malo es que no pasa nada en Uruapan, y si critican se ven afectados con actos represivos, bien por el Uruapan que NO orgullece. La frase Uruapan no orgullece, finalmente es tan hueca como la propia autoridad, no dice ni refiere a nada y a nada, una frase abstracta “la tierra que Noorgullece” como el trabajo de los regiburros.Pos tampoco orgullece mucho pensar que el gober se vaya a buscar la grandotota, pero en fín, la polaca es así, Vicko Manrico también en febrero del 2018 saldrá en busca de algo más o la reelección. Que se vayan alineando, todo puede suceder, ay ta hay muchos que quieren pero pocos son los afortunados, ay ta Canaco, jugaron chueco y ganaron pero ¿ con credibilidad? No, así es Selenota vicepresidencia, pero sin empatías en Canaco por la forma de hacer polaca al interior de la Canaco, lo mismo el presidente actual que ni asistía a las reuniones y por ende no era candidato, pero cuando de corrupción se trata se puede.La inge aprendió muy bien las formas maquiavélicas de su amors, pero pos, el repudio del resto de integrantes, así es, don Jesús no perdió el organismo “empresarial” que más que eso se ha tomado como un grupo de amigos que buscan poder político. Lo mismo hace en el ITSU o que defensora de la mujer, y que la envidia le impidió apoyar a la directora, ups, el ex director priista, no se resigna a estar fuera de la jugada, por eso le mueve el tapete a la directora.Pos en retorno a Canaco no es obligando al personal a afiliar personas como se solucionará, más allá de afiliación que se pretende incrementar a 700 la 200 más que os actuales, se viene una desbandada, porque aquellos que apoyan a don Jesús no están contentos. Menos porque aseguran que la imposición de la vicepresidenta no era democrática, y pos si el actual encargado de la presidencia aceptó, ahora ay que ver si logra afiliar a 200 comerciantes, que se creen empresarios, como los actuales.Dónde quiera se cuecen habas, diría mi madre, en la administración burricipal, las cosas no están bien, llevan media administración y ¿qué pasa? Funcionarios que incumplen con su trabajo un ayuntamiento de de “H” no tienen nada, que se callan y que no olviden que la omisión también es corrupción. Así que le sigan omisos ante la situación que el lugar de llevarla al pleno del ayuntamiento la cuentan en lo oscurito pero con el famoso “no digas que te dije” así ¿a dónde van a llegar? Necesitamos representantes valientes, con valor, para enfrentar la situación y defender a los uruapenses que representan, de lo contrario la omisión los llevara a la derrota para lo que viene y pos que no se queje porque GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.