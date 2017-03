GRINGA, GRINGA: Reina de los joaquiniquiles

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-08-MZO-2017/ Esta Traviesa ofrece una disculpa pública a los burros por compararlos con los integrantes del “H” ayuntamiento de Uruapan en atención a la petición de la regidora priista Ana Luisa, al señalar que los “pobres burros que culpa tienen” refirió entono a la palabra compuesta “regiburros”, aclarado el punto.

Para evitar que en sesiones posteriores los regidores ignoren la forma de conducción de las sesiones, así como sus atribuciones para participar en las mismas, el presidente burrcipal, Vicko Manrico, instruyó al secretario para que regale un reglamento a cada integrante del órgano colegiado, felicidades.

Se armó la trifulca en el pleno del ayuntamiento, los regidores por defender que no les disminuyeran el 20 por ciento de su salario, terminaron aprobando descuento de ese porcentaje más el 50 por ciento de paga a sus achichincles (asesores) y 50 por ciento de combustible y cero pagos de telefonía celular, personal, ¿inteligentes! Por darle al violín le dieron al violón…

Tan sencillos que sería quitar las compensaciones a los secretarios, síndico, y regidores y un chingo de empleados, con eso se compensan los 20 millones de pesos que dejarán de ingresar, y pos se llevan la vida tranquila.

Pero bueno, algo hay que casualidad que el panista Lalo Urtisss públicamente le dio el espaldarazo a Vicko Manrico con su mensaje profundo “esté no es un gobierno de letras, si no de resultados” ¡eso, chingao! Pero esa ¿es la linea de MK?

La que trabaja y da resultados es la llamada reyna de los juaquiniqules (Gloria) defendió al juaquiniquil, como nunca lo ha hecho con el río Cupatitzio con tanto cambio de color y olor ¿por qué será?

A la reyna de los joaquiniquiles tampoco se le ha visto decir alertas por el medio ambiente provocado por los incendios y ni datos concretos conoce, de los paracaidazos ¿qué? No pos si defienden mucho el medio ambiente.

Dicen que los gobiernos de izquierda son nobles y sensibles, pero pos no, mientras un empleado se lleva mil 500 pesos a la quincena, un secretario más de 60 mil pesos ¿qué tal? Bien sencillos muy sensibles ¡chingao¡los mal pensaos piensan mal…

Como buena perredista, Gabriela Te Ameuina, fue señala de prepotente déspota y altanera, por segunda ocasión, ahora los trabajadores tras retirar la amenaza de huelga por incumplimiento de pagos, y termina, trato déspota y arbitrario dejo sin transmisión el kermés de DIF estatal y el partido monarcas y ¿el candidato pre? ¿Lo perdona?

No vaya siendo, ay ta como la ex de perspectiva se brincó las trancas, y pos simplemente se fue, una cosa es ser la aquella de un perredista y otra tratar de pasar por encima del jefe…

Coquina Barrete tiene una larga lista de quejas por mal servidora, gritona y prepotente ¿Será? En todo caso no se han tomado cartas en el asunto ojo.

Pos en la polaca hay cambios, no siempre son los mejores, ahorita ya andan a tras de la silla de Chifla, Pascual Sijala, quiere tiene pocas posibilidades, porque no pueden soltar el control en el congreso del Estado.

Fabiola Alaniuz, ni pensarlo, no es la más allegada al gober que quiere ser presidente de la república, por lo tanto se antoja difícil.

En cuanto al Secretario Adrián Solís, ya es el gober fáctico, para algunos temas, hay línea para que continúe el gobierno perredista, pero hay que ver si en el desgarre de rostro lo dejan, pelearán con todo, de aquí depende medir poder dentro del grupo.

Y pos toño Soto, siempre ha querido, es su mayor ilusión, pero no tiene ni el carisma, ni las relaciones suficientes para llegar, no para las pretensiones de un secretario. En dónde está deja mucho al deseo, pos con todo no mas no podría, mero no se le da.

Hay voces que aseguran que nuevamente habrá cambios en el gabinete estatal, y parece que saldrían algunos secretarios, tiempo al tiempo.

En Uruapan no cantan mal las rancheras todos quieren sentarse en la de Vicko Manrico, pero si hay acuerdos Nacho Campestre será el preciso y pos Rob Flowers el primer damo… ¿ si?

Los honorables con “H” tendrán que hacer algún diplomado en políticas públicas, o al menos en relaciones públicas para poder con sus retos políticos, de lo contrario se dan solos.

La unidad deportiva con más de 30 millones de inversión tendrá mejores instalaciones, al menos un mejor auditoria, el actual tiene más de 50 años sin inversión.

Quién no recuerda los baños de millón y medio que pusieron el el gobierno de Toño Cremas, desde afuera se veía los pies, sin drenaje y las puertas cortas, a medio camino, mal planeados, en fin, a ver ahora cómo planean la inversión, es importante, pero si no hay buen proyecto pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

FE DE RATAS.-ESTE TEXTO ES FICCIÓN, CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.