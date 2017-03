GRINGA, GRINGA: Manzanero el opaco

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-29-MZO-2017/ Uruapan se quema, la Tierra que No orgullece se quema y no por los políticos que la administran, pero si porque los bosques son incendiados por quienes pretenden cambios de uso de suelo; pero la inseguridad y basura por el pueblo, no hablan muy bien de quien gobierna.

Para nadie es secreto que invadieron el cerro de la cruz, con el complejo habitacional “La loma” autorizado por un gobierno panista, para construirlo acabaron con gran parte del cerro, pero eso nadie dice ni aquellos que presumen ser defensores del ambiente.

Ahora incendiaron la zona forestal del Parque Nacional y pasó desapercibido ¿qué nos pasa? Hablando del parque el administrador no ha dado muestra de respeto al género, sus actos represivos contra quien no lo apoya en sus tonterías lo han llevado a cometer errores graves, que afectan la integridad de algunas mujeres.

Y cómo diría Caldo Mehacias, “en su momento saldrán las porquerías a la luz” pero todo en su momento, mientras que le siga, enviando a trabajar a las mujeres a la torre, en horario nocturno, se para, pero pos ¿qué podemos esperar de un gobierno represor?

¿Así quieren repetir? Sólo que, con carbonato, porque las acciones y la sensibilidad van de la mano, y las obras no votan, un gobierno insensible, carente de atención al representado, solamente habla de un gobierno hueco.

Como dice la canción, “ni tiene cuerpo ni tiene corazón” a la administración municipal le falta todo, parece que el único que trabaja es el propio preciso que intenta hacer bien las cosas, con el apoyo de Marínela Peluches ay va.

Hasta el gusto por la música cambió, lo malo es que Armando Manzanero es un artista que oculta siempre los costos de sus presentaciones, no es transparente, porque no le gusta dar cuentas a Hacienda costará, 700 mil pesos su espectáculo.

No es bueno decir de esta agua no beberé, porque ay ta, muy cuestionado y criticado Caldo Mehacias, por los espectáculos que contrato, gruperos, pero que gustaban a un sector importante de la población.

Ahora no se critica la presentación del Manzanero, todo lo contrario, lo que se critica es el costo poco transparente que el gobierno de izquierda, el transparente, gastará en él.

Bueno pos 4 millones 200 mil pesos gastará el gobierno burricipal en el tianguis artesanal, para asegurar la seguridad de los mil 200 artesanos que participan en exponer más de 10 mil piezas.

Pero toca a los regiburros, estar pendientes de que salgan bien las cosas, empezando por el desfile artesanal, ojalá que eviten disfraces, es decir intentan vestirse con trajes típicos, pero los usan a medias, y en lugar de verse bien la riegan.

A propósito, ya es hora de empezar con el acto del 3 de mayo, a casi un mes, la coordinadora a no, la coordinación de comunicación sexual (social), pos si no es lo misma, la papaya tapatía, que tapate la papaya tía, no ha dicho nada, pos si no se pon las pilas pa atender lo importante menos para el acto de por si degradado.

Otra vez el teatro, a pedir casa vestido y sustento, algunos a cobrar públicamente y otros a recordad sus viejos momentos, aquellos de al menos 10 décadas atrás, bueno a la hora de la nostalgia todo se vale…

Los “periodistas” van a festejar y los comunicólogos también, gran diferencia, pero en el mismo barco todos, por eso es hora de unidad, aquello mártires que han defendido el ejercicio periodístico, en realidad sus intereses personales, que finalmente todos los tienen, pos ojalá participen en la organización para que después no chillen algunos.

Ábranse piojos que hay les va el peine” si los perruchos hubieran sabido que llegó el panista TENEbroso a la administración, quizá no habrían trabajado como lo hicieron, ahora un panista comanda a los secretarios del gobierno Manriquista ¡eso es todo! Contentos no están.

Pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, un año 7 meses de administración burricipal, tiempo en el cual ni los regiburros ni los secretarios han logrado hacer notar su trabajo.

Las obras gestionadas por el preciso, no están en discusión, los diputados interesados en seguir en la polaca han bajado recursos, han apoyado, no precisamente por Uruapan, si no por su bolsillo.

Es lo pior del caso cada quién estás viendo sus propios intereses, no lo del Pueblo, luego porque las preguntas de la inseguridad, la falta de funcionamiento del servicio de recolección de residuos sólidos ( basura).

Pos así las cosas vivimos en un Uruapan que no Orgullece, en un Uruapan inseguro, donde impera la anarquía, incendios forestales y los políticos lavándose las manos, cortando listoncitos inaugurales y en reunioncitas.

Mucho ayuda el que no estorba, y el gober precioso estorba cuando viene a las reuniones de coordinación, porque nada se resuelve, parece que es parte de la burla cada que va a llegar hay problemas, bloqueos, muertos e incendios.

El gobierno burricipal deba tender lo verdaderamente importante, es momento de hacer un alto, respirar y observar a su alrededor, si en verdad es un gobierno represor, es sensible o es eficaz.

Curiosamente para todo ahora piden la Santa credencial de elector, para hacer registros que no darán frutos, puras chaquetas mentales… el que está claro con sus apoyos oficiales es el buen Tulais con su planilla blanca, ese si trae con queso…

Mientras la planilla rosa carece de dinero, y esto es como en la política, un político pobre es un pobre politico…

Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.