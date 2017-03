GRINGA, GRINGA: Exigen prueba de ADN para darles zapatos

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-22-MZO-2017/ De primer damo pasó a ser el parche mal pegado; el master Cristianito, terminó huyendo de las garras del tenebroso secretario particular de Vicko Manrico.

Nadie sabe y nadie supo si es verdad el ex primer damo, fue exigente con su trabajo, lo cual le generó una serie de conflictos con aquellos que no les gusta hacer y se hacen.

Desde el cambio del maestro de secretaría particular a secretaría de planeación fue un grave error, en planeación empezó la desbandada, primero renunció Michel Cervantino, porque no quiso trabajar con un salario jodido, porque sus diferencias con el secretario fueron muchas y en fin.

A nivel gabinete, la mazorca se desgranó primero con la salida del papiringo Gallardo, a quien no le gustó el cargo de segundo nivel en Medio Ambiente, luego fue Pepeto Mora, quien prefirió irse a Botanas Fryen; como ya anotamos Michel Cervantino se decepcionó cuando no lo ascendieron, tras la salida del Tene Doddoli; después se retiró Zaira Caldero, después de haberse saltado varios troncos, digo trancas y ahora también Lupa Alfaro, mediante carta mediática, deja vinculación empresarial, mejor se regresa a Canaco para que ayude al proyecto de Pedro Plan Cartel.

Es lamentable que las secretarias que anunciaron a principios de la gestión con bombo y platillo se hayan desinflado, perspectiva ¿cuántas veces? Escuchamos al preciso resumir que era Uruapan el primer municipio den tener está secretaria, y ¿ qué pasó? Un diezmo, de 20 millones, los separó, ¡ups!

La mayoría de problemas en la administración entre secretarios han sido por dinero, todos quieren hacer obras públicas y quedarse con los moches, ese es el problema que enfrenta Vicko Manrico, es dónde deben poner orden y decir quién es quién, y que no presuman que no hay moches, eso no es así.

Es incongruente el trabajo que realizan los funcionarios perredistas, quieren ser como su líder nacional y tener departamentos en Miami, Alejandra Barrales le está dando el ejemplo ¡si señor!

Una azafata que logró adquirir un departamento de 10 millones de dólares, ha pero su argumento, es mal intencionada la información aquí el asunto es el hecho ¿de dónde salió el dinero? los perredistas deben pedir cuentas en el consejo nacional a celebrarse el próximo domingo, es lo menos que pueden hacer, la iglesia en manos de Lutero.

¡Aprendan! en Uruapan hay un buen plan de austeridad, por eso el preciso trae una camioneta con blindaje nivel 5, se sube a un millón y medio, muy austero y muy seguro ¿ por qué?

Y mientras eso sucede, los niños siguen sin sus zapatitos, pero Aby , la secretaria de desarrollo social, culpó al gober del incumplimiento de la entrega de calzado.¿Qué dirá Silvaprestas?

El tema es que los que pasaron de beneficiarios a afectados del programa de Zapatos, están molestos, porque pagaron 50 pesos, y desde agosto debieron recibir el par de zapatos escolares, y pos no….

Pero pos bueno los nulos con pies descalzos y el gober gasta en acarrear a “30 mil personas” aunque la cifra es exagerada irreal, quiere decir que si manejan ese número fue porque pagaron esa cantidad de acarreados, en realidad los expertos dicen que no reunieron ni 10 mil.

hay que ver, porque en Uruapan hay un buen número e recién afiliados al PRD, solo que forman parte de ADN, la base de datos manejada desde la dirección de servicios generales, es un secreto a voces que desde ahí están operando algunas cosas políticas para ADN.

Bueno y mientras los políticos andan en sus rollos de campañas, para el 2018, las investigaciones e indagaciones no prosperan, nada se sabe sobre la denuncia delos incendios forestales, tampoco d los hechores del asalto a la escuela primaria tierra y libertad, tres veces la han asaltado ¿Y? nada, ni de la balacera registrada en el ITSU hace un año.

Ah, pero eso sí, todo un programa de retiro de polarizados a los vehículos y ¿qué? Solamente para la foto y ya se dejó de hacer, porque en Uruapan hay muchos polarizados y a las pruebas me remito… síganle, sólo aplicando la ley a unos cuantos, porque pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

Este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.