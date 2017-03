Gran avance creación del presidente municipal suplente: Bernal Martínez

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Aún no quitamos el dedo del renglón: que contralor sea puesto por la primer minoría. MORELIA, MICH./ JUE-23-MZO-2017/ La Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso estatal, expresó con beneplácito que las comisiones unidas Jurisdiccional, Asuntos Electorales y Puntos Constitucionales hayan votado a favor por mayoría la creación de la figura de presidente municipal suplente, en los mismos términos que el resto de la planilla, “el que hayan tomado en cuenta nuestra iniciativa y se haya dictaminado a favor representa un gran avance”. Explicó que ahora, el presidente municipal contará con un suplente que será elegido por la población al momento de votarle en las urnas y en caso de que el titular falte de manera definitiva, la gente ya tendrá el conocimiento de quién asumirá el cargo y resaltó que se estaría ponderando que el derecho de la gente a sentirse representada en todo momento pues cuando se tiene una ausencia definitiva, llega al encargo una persona determinada por los partidos políticos y no por el voto efectivo. La representante popular, expresó que el Partido del Trabajo tuvo muy claro al momento de presentar esta iniciativa, que se trataba de modificar una estructura para mejorar la calidad de trabajo al interior de los ayuntamientos, por lo tanto, era ya necesario que se tomara en cuenta desde el código federal de instituciones y procesos electorales, el escenario en el que el líder máximo en una administración municipal tuviera quien le supliera, que la gente sí conociera con anterioridad al votarles a ambos como parte de una planilla. Ahondó en que parte de la iniciativa que en su momento presentó, también se proponía que el contralor fuera una posición determinada por la primera minoría, con la intención de que realmente cumpla con sus funciones y vele porque los recursos sean empleados con responsabilidad, “porque actualmente –lo digo con mucho respeto- los contralores se sienten empleados del presidente municipal y al momento de realizar una observación temen ser despedidos”; sin embargo, esta propuesta fue desestimada y desechada. Bernal Martínez mencionó que el hecho de que esta propuesta fuera desestimada, no significa que el Partido del Trabajo baje la guardia, porque ni Michoacán ni cada uno de los municipios es propiedad de los gobiernos ni empresarios, sino es patrimonio de cada michoacano en cada municipio, por lo tanto, “ese bienestar común es el que estaremos defendiendo a capa y espada en el Partido del Trabajo”.