En una semana, el IMSS explora a casi 800 mujeres marginadas y todas resultan libres de cáncer de mama y cérvico uterino

En el Hospital General de Zona número 194 de Naucalpan, Estado de México, el Director General del IMSS, Mikel Arriola, celebra la acción preventiva de salud de las mujeres mexiquenses y reitera la necesidad de que nuestro país transite de un modelo cuartivo a uno preventivo ante el embate de los males crónicos.

El titular del Seguro Social clausuró el Encuentro Médico Quirúrgico de Ginecología Oncológica y llamó a los médicos a intensificar la atención para reducir la muerte materno-infantil.

Además de las revisiones, en la jornada médica se realizaron 31 procedimentos quirúrgicos a mujeres procedentes de diversos municipios mexiquenses.

COMUNICADO No. 070/NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A 15 DE MARZO DE 2017.- Ginecólogos de IMSS-PROSPERA, programa que atiende a 12 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social, revisaron a casi 800 mujeres y realizaron 31 procedimientos quirúrgicos en tan sólo ocho días, durante el Encuentro Médico Quirúrgico de ginecología oncológica y en el que por primera vez durante este tipo de jornadas no se detectó ningún tipo de cáncer a las mujeres atendidas.

Al clausurar el evento, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, en compañía del Secretario de Salud del Estado, César Gómez Monge, celebró la acción preventiva que se llevó a cabo durante esta jornada médica y reiteró la necesidad de virar de un modelo curativo a uno preventivo ante el embate de las enfermedades crónico degenerativas.

Dijo que desde hace 20 años, se han llevado a cabo 382 encuentros médicos, se han valorado a más de 250 mil personas y realizado 55 mil procedimientos quirúrgicos de manera gratuita bajo este esquema preventivo.

Arriola Peñalosa anunció que como parte de las acciones que realiza el IMSS para abatir la muerte materno-infantil, en los hospitales del régimen ordinario se atienden a mujeres del programa IMSS-PROSPERA ante una emergencia obstétrica y, además, se atenderá a los niños prematuros en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto.

En su mensaje, el titular del IMSS llamó a los médicos a intensificar las acciones para seguir reduciendo las muertes maternas y reconoció la labor del equipo, así como del personal de salud del Hospital General de Zona número 194 para hacer posible esta jornada quirúrgica, en la que se preservó la salud de las mujeres mexiquenses.

Explicó que el programa IMSS-PROSPERA redujo la mortalidad materna de 70 a 20 muertes por cada 100 mil habitantes, esto gracias al crecimiento en infraestructura, a la capacitación de ocho mil parteras a nivel nacional y al intercambio de servicios de especialidades con el régimen ordinario.

Durante el evento al que asistieron mujeres de diversos municipios mexiquenses, se refirió a los 770 mil jóvenes de preparatoria y universidad pública que tienen acceso gratuito a los servicios preventivos y de salud del IMSS, como lo ha instruido el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Arriola Peñalosa hizo un llamado a que los jóvenes mexiquenses acudan dos veces a las Unidades de Medicina Familiar para checar peso y talla, revisar los hábitos alimenticios y niveles de glucosa, de esta manera se previenen enfermedades como sobrepeso y obesidad.