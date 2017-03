En pleno siglo XXI, mujeres siguen padeciendo exclusión laboral y social: Andrea Villanueva

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

De acuerdo a cifras del INEGI, por cada 10 horas de trabajo remunerado y no remunerado que realizan las mujeres, los hombres trabajan 8.3 .“A medida que avancemos en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, Michoacán logrará superar sus rezagos y consolidar una sociedad desarrollada, equitativa, incluyente y con menos violencia”, aseguró la diputada Andrea Villanueva Cano en el marco del Día Internacional de la Mujer. Reconoció que a pesar de los avances legislativos que buscan mejorar el entorno en el que se desenvuelven las féminas, se sigue enfrentando atrasos en cuanto a mejores oportunidades, inclusión laboral y erradicación de una violencia sistemática en contra ellas, por lo que exhortó a todos los órdenes de gobierno y a la sociedad en su conjunto a erradicar, desde su respectiva trinchera, esta cultura de tolerancia a la discriminación que recibe este género. Y es que en diversos ámbitos de nuestra sociedad, las mujeres siguen padeciendo un trato inequitativo al que reciben los hombres, explicó la diputada panista, lo que ejemplificó con cifras del INEGI que en 2016 apuntan que por cada 10 horas de carga total de trabajo remunerado y no remunerado que realizan las mujeres, los hombres trabajan 8.3 horas. Además, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el tercer trimestre del 2016, 20.8 millones de mujeres mayores de 15 años forman parte de la población económicamente activa en nuestro país; no obstante, pese a que la participación de las mujeres en el ámbito laboral ha crecido a mayor proporción que la de los hombres, la tasa de participación femenina sigue siendo menor a la masculina. De lo anterior, Villanueva Cano indicó la oportunidad de analizar el progreso y los beneficios que se han generado a partir de las diversas leyes y reformas que se han aprobado en nuestro estado y a nivel federal, permitiendo así el establecimiento de una nueva ruta que no sólo visualice la desigualdad de género que prevalece en diversos ámbitos sociales, sino que permita a las autoridades asumir nuevos compromisos para el impulso de la participación femenina y en condiciones de igualdad con los hombres. Finalmente la representante de Acción Nacional asumió su interés por seguir trabajando desde el Congreso local en acciones que permitan a las mujeres avanzar y superar los desafíos que se les presentan, pero sobre todo, a que sus derechos sean respetados y garantizados por el Estado y por su entorno social.