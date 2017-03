El PRI, aliado de las mujeres

El también Diputado Federal, aseguró que el tricolor continuará trabajando para que se abanderen las causas y reclamos más apremiantes de las féminas. Y comentó que en este día no sólo se trata de reconocer los logros que han alcanzado las mujeres, ni de recordar el papel que han jugado y siguen jugando en el desarrollo nacional; sino de reafirmar y fortalecer el compromiso de los representantes del pueblo de México con las mujeres y su lucha por alcanzar una igualdad sustantiva.El líder del tricolor resaltó que México es uno de los ocho países del mundo que ha establecido legalmente la paridad de género en el acceso a los cargos de representación popular; y gracias a la reforma política de 2014 promovida por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y mujeres de todas las expresiones políticas, se garantiza la paridad entre los géneros en la asignación de candidaturas a legisladores federales y locales. “Una sociedad democrática y de leyes no puede de ninguna manera consentir la discriminación por motivos de género”. Silva Tejeda destacó algunas de las acciones que ha realizado el Presidente Peña Nieto, en favor del género femenino, tales como: la puesta en marcha del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD); la implementación del Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia; apoyos a los hijos e hijas de mujeres trabajadoras; la puesta en práctica del Programa Mujeres PYME para emprendedoras; la operación de al menos 90 programas para la prevención del embarazo de adolescentes, entre otras. “En el PRI pondremos todo nuestro esfuerzo para erradicar la violencia contra las mujeres; condenamos la conducta que atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las mujeres. Y vamos a redoblar los esfuerzos para erradicar la violencia política de género”, finalizó.