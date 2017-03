Deficiencia en banco de datos impide a las autoridades visualizar problemática de género: Andrea Villanueva

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

La diputada panista indicó la oportunidad de impulsar una verdadera cultura de prevención y atención ante cualquier señal de violencia en contra de las mujeres. MORELIA, MICH./ MIE-01-MZO-2017/ En la antesala del Día Internacional de la Mujer, la diputada panista Andrea Villanueva Cano pidió mayor compromiso a las instancias responsables de la implementación y ejecución de la Alerta de Género en Michoacán, para redoblar esfuerzos en la promoción de una cultura de prevención y de atención ante cualquier señal de acoso y agresión en contra de las michoacanas. La representante del Distrito XVII de Morelia y promotora de diversas reformas que imponen mayores sanciones a quien atente contra la integridad de una mujer, consideró necesario trabajar de manera coordinada, sobre todo con instancias como la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que los culpables no queden impunes y se logre el esclarecimiento de cada uno de los asesinatos de mujeres. Indicó que a más de 6 meses de que se implementara la Alerta de Género en la entidad, siguen sumándose ataques contra la vida de las michoacanas, la mayoría de los cuales se relacionan con una violencia sistemática proveniente de su entorno social y sobre todo, del seno familiar. “Otro de los elementos que me preocupa es la deficiencia de información que padece el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM), la cual impide a las autoridades, entre otras cosas, visualizar las razones por las cuales no se ha logrado contener la violencia de género y con ello tomar acciones que reviertan y detengan los asesinatos contra mujeres”, apuntó la legisladora local. De lo anterior, Villanueva Cano reiteró el llamado y la disposición del Congreso local para sumar esfuerzos en la promoción efectiva de una cultura de igualdad y respeto entre hombres y mujeres, reiterando su interés que dicha cultura de prevención se lleve a todos los niveles educativos para atacar desde el entorno familiar, actitudes que incitan a la discriminación y violencia en sus diversas formas. Finalmente Andrea Villanueva llamó a la sociedad civil y a los distintos niveles de gobierno a combinar esfuerzos por la erradicación de estereotipos que relegan a la mujer, así como a brindarles inclusión y oportunidades que les garanticen el respeto mutuo y la no violencia.