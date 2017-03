Congreso cumplirá en tiempo y forma con Ley de Transparencia y Acceso a la Información: Francisco Campos

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

El Congreso del Estado redoblará esfuerzos para cumplir en tiempo y forma con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, señaló el diputado Francisco Campos Ruíz, al encabezar el taller de capacitación sobre la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, dirigido a los enlaces de esta institución. Asimismo, el diputado presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información, agregó que la tarea que tiene el Poder Legislativo es muy grande, debido a que se tiene hasta el 5 de mayo como fecha límite para cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que mandatan publicitar la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados. Por lo tanto, se requiere del trabajo y compromiso de cada una de las áreas para lograr que el Congreso del Estado sea uno de los más transparentes, y para cumplir con la obligación que tenemos con la sociedad en materia de rendición de cuentas. El taller impartido por Ulises Merino, comisionado presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), tuvo por objetivo capacitar a los responsables de cada una de las áreas administrativas del Congreso, en el uso de los formatos y manejo de la información que deben proporcionar y que deberá subirse al portal web de esta institución, para efecto de cumplir con las disposiciones de ley. Durante su participación, Ulises Merino mencionó que el acceso a la información tiene el rango constitucional de derecho humano, por lo tanto, la Ley de Transparencia que aprobó el Congreso del Estado, en la cual se homologan las disposiciones de la Ley General, cambió el paradigma de la transparencia en Michoacán, al señalar entre otras cosas que el responsable directo de una omisión será el funcionario público que no permita acceder a la información, y será acreedor a las sanciones correspondientes. Añadió que se trata de una norma que permite fácilmente identificar si se cumple o no, ya que el ciudadano puede revisar en cualquier momento la información publicada en los portales institucionales; asimismo, no deja cabos sueltos al definir la obligación de publicar la información relativa a trabajadores, salarios y percepciones reales de funcionarios, así como del uso y distribución de los recursos públicos; por lo que el 65% de la información que corresponde a la Secretaría de Finanzas, 20 % a Servicios Parlamentarios y el resto distribuido entre otras áreas. Agregó que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), por sus características es un sujeto obligado aparte a quien también le corresponde presentar la información relativa a su organización y funcionamiento. Asistieron al curso de capacitación José Luis López Salgado, titular de la ASM; Ignacio Alvarado Laris, titular de la Contraloría Interna; Jesús Ayala, Coordinador de Transparencia y Acceso a la Información; Carlos Castelazo, director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, así como Rogelio Vargas Andrade, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, entre otros funcionarios del Congreso.