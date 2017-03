Carece de información Cuenta Pública Estatal 2015: Diputados

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Comisiones Unidas aprueban dictamen que contiene el análisis de la Cuenta Pública Estatal y Municipal del 2015. MORELIA, MICH./ VIE-24-MZO-2017/ Las Comisiones Unidas de la Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, concluyeron que la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del ejercicio fiscal 2015, no se presentó en apego a la legislación aplicable y no refleja razonablemente la situación financiera de la Hacienda Estatal, debido a la carencia de información conforme a la legislación contable y financiera vigente, esto en base en el informe de Resultados de la Revisión, Fiscalización y Evaluación que realizó en tiempo la Auditoría Superior de Michoacán. En reunión de trabajo los diputados Yarabí Ávila, presidenta de la Comisión Inspectora de la ASM, Belinda Iturbide, Wilfrido Lázaro y Juan Pablo Puebla, integrantes de la misma; así como Manuel López Meléndez, Eduardo García Chavira, Pascual Sigala, presidente e integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, aprobaron el dictamen que será puesto a consideración del Pleno en la próxima sesión. Por decreto los parlamentarios instruyeron a la ASM a que cumpla con el proceso de fiscalización de las Unidades Programáticas Presupuestarias U.P.P. 12 Secretaría de Educación, U.P.P. 17 Secretaría de Salud, incluyendo la auditoría financiera al proyecto BR “Atención del Cáncer Cervicouterino y Mamario”, y a la U.P.P. 38 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, e informe a la comisión dictaminadora en un plazo de 30 días a partir de la aprobación del decreto, presentando un cronograma de actividades para su conclusión. Asimismo, exhortan a los Poderes del Estado, Órganos Autónomos para que cumplan con el marco normativo actual a fin de que se presente de manera consolidada la situación financiera, resultados de las operaciones, las variaciones en la hacienda pública y los flujos de efectivo; así como en lo relativo al registro de ingresos, egresos, activos, pasivos, patrimonio, control y evaluación de las operaciones programáticas presupuestarias financieras y rendición de cuentas. De igual forma exhortan al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se instauren los mecanismos necesarios, con el objeto de contar con los avalúos correspondientes y demás documentos legales pertinentes, que permitan registrar los bienes muebles e inmuebles a valor actual, a fin de que la información financiera revele la situación real del patrimonio del Estado; además el Ejecutivo deberá definir los mecanismos de evaluación de las políticas públicas, informando trimestralmente al Congreso sobre los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir los avances. · Cuentas Públicas Municipales 2015, no se presentaron con apego a la legislación aplicable Asimismo, los legisladores revisaron, fiscalizaron y evaluaron la cuenta pública de 108 municipios, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015, para llegar a la conclusión que las Cuentas Públicas no se presentaron con apego a la legislación aplicable y no refleja razonablemente la situación financiera de las Haciendas Municipales, del Gasto Público y la Evaluación al desempeño institucional y de los servidores públicos, por lo que se observa la ausencia de elementos suficientes conforme a la legislación contable y financiera vigente. En su articulado, exhorta a los 112 Ayuntamientos y el Consejo Mayor de Cherán para que presenten de manera consolidada la situación financiera, los resultados de las operaciones, las variaciones en la hacienda pública y los flujos de efectivo. Asimismo, se instruye a la ASM para que proceda a fincar responsabilidades correspondientes a los servidores públicos de los Ayuntamientos; así como informe al Congreso, los resultados obtenidos y dé cuenta de las solventaciones. De igual forma, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que proporcione el apoyo técnico necesario a los Ayuntamientos para que concluyan el proceso de armonización contable y realicen las adecuaciones pertinentes a sus programas operativos anuales y presupuestos de egresos, para adecuarlos a las disposiciones federales en materia contable.