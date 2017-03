Atlético Valladolid pierde el invicto

ALINEACIONES

COMUNICADO/MORELIA, MICH. A 26 DE MARZO DE 2017.- Atlético Valladolid perdió el invicto en la temporada 2016 – 2017 de la Tercera División Profesional, al caer como local ante CDU Uruapan, por marcador de 0 – 1, en acciones correspondientes a la Jornada 23 del Grupo VIII, celebradas en el estadio Venustiano Carranza de la capital michoacana. El solitario gol del encuentro fue marcado por Francisco Mendoza.

Luego de 21 partidos disputados (dos jornadas de descanso) las Panteras conocieron la derrota en la temporada, cuando faltan cinco jornadas para concluir la fase regular. No obstante el resultado, el equipo dirigido por Adrián García Arias se mantiene en el primer lugar del Grupo VIII, con 57 puntos.

Fue un partido en el que la pelota caprichosamente se negó a entrar en numerosas llegadas por parte de los locales, que dominó gran parte del encuentro, sin embargo, entre la buena actuación del portero visitante, así como los postes y oportunas intervenciones defensivas del rival, el gol de negó.

En el campo de juego se enfrentaban primer y segundo lugar del grupo. Ambos llegaban con siete triunfos consecutivos y la intensidad no se hizo esperar ya en el partido. Apenas al minuto 8, Ángel Solórzano, delantero de Panteras, tuvo una muy clara en un mano a mano que fue bien tapado por Ricardo Gutiérrez portero visitante.

El juego era de ida y vuelta y en la siguiente acción, Kefrén Avilés, portero local, tapó un cabezazo de Juan Carlos Peña. Fue al minuto 17 cuando cayó el único gol del partido. Francisco Mendoza aprovechó una desatención en la marca, para clavar su cabezazo y dejar sin oportunidad a Kefren Avilés.

Al Valladolid le quedaban 70 minutos para intentar empatar el partido y lo buscó por izquierda, por derecha, por el centro, por abajo y por arriba, pero no logró el objetivo.

Alonso Contreras, subió desde la zaga para dejar el balón en el poste en dos ocasiones diferentes. Así mismo, Cristóbal Aguilera, defensa visitante, sacó un par de disparos del Valladolid sobre la línea de gol. Hamblet Gaona, goleador de Panteras, también estuvo muy cerca con un remate cruzado y un cabezazo que se fueron desviadas apenas por centímetros.

Fueron al menos seis opciones de peligro real las que Valladolid tuvo después del gol en contra, pero al final, no se consiguió emparejar y se perdió el invicto.

De esta forma, Panteras mantiene el primer lugar del Grupo VIII con 57 puntos y se prepara para visitar a Jaral de Progreso el próximo sábado 1 de abril en punto de las 16.00 horas.

ALINEACIONES

ATLÉTICO VALLADOLID

12.- Kefren Avilés

3.- José Luis Olvera (Salió al 85’ X Chistian de León)

20.- Ricardo Martínez

18.- Alonso Contreras

6.- Jasiel Chávez

19.- David Gutiérrez

5.- Raúl Sámano

26.- Ángel Solórzano (Salió al 70’ X Rodrigo Arellano)

8.- Luis Coronado (Salió al 57’ X Aldair Arvizu)

29.- Alejandro Chávez

9.- Hamblet Gaona

DT.- Adrián García Arias

CDU URUAPAN

4.- Eduardo Quiroz

5.- Cristóbal Aguilera

7.- Juan Corona

8.- Manuel Cendejas

10.- Juan Carlos Peña

11.- Francisco Mendoza

16.- Diego López

17.- Víctor Favela

20.- Jorge Reyes

23.- Ricardo Gutiérrez

24.- Luis Menera

DT.- Roberto Muñoz

“SABEMOS PERDER”: GARCÍA ARIAS

Luego de haber perdido el invicto, Adrián García Arias, director técnico del Atlético Valladolid, manifestó que a pesar del resultado, no tiene nada que reprocharle a su equipo. “Estoy muy orgulloso, fuimos un rival digno, sabemos perder. Nos vamos con la frente muy en alto porque el equipo jugó al futbol, a veces Dios dice ‘No, hoy no entra la pelota’, pero el equipo jugó muy bien, me encantó como jugó”.

Para el estratega de las Panteras, su equipo no fue superado en lo futbolístico. “Hoy yo no vi que nos hayan superado en un mano a mano, o en una pared, que hayan creado futbol. Al final entiendo que el futbol, es más fácil destruir y hay muchos equipos y hay muchos equipos que solamente se dedican a no dejarte jugar. Hoy a pesar de que estuvo muy incómodo, me gustó mucho el equipo y estoy muy orgulloso de ellos”.

Sobre el aprendizaje tras la derrota, señaló: “Sí, queríamos terminar invictos, el equipo está acostumbrado a ganar. Pero también entiendo que las derrotas llegan bien el equipo tiene que asimilar, los jugadores saber que no somos invencibles y prefiero que haya pasado en estos momentos, que en instancias finales”.

De cara a las cinco jornadas restantes en la fase regular de la temporada, la intención es ganar todos los puntos posibles. “No tengo nada que reprocharles. Yo les enseño a jugar futbol, entrenamos toda la semana con conceptos. Salir jugando, si hay que arriesgar la pelota, no tengo ningún problema. Yo no me sentiría apto, ni orgulloso de mi trabajo, si empiezo a ver que mis centrales solamente revientan la pelota. A mí me enseñaron a jugar futbol, es lo que yo transmito y hay que seguir trabajando”.