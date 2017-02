Urge Mario Armando Mendoza mecanismos eficaces para abatir impunidad en el Estado

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

El aumento del homicidio doloso en la entidad, no es una cuestión de percepción es una realidad, apuntó el legislador al señalar que subieron de 70 a 150 homicidios dolosos por mes en el 2016. MORELIA, MICH./ MAR-07-FEB-2017/ La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) requiere efectuar acciones contundentes que permitan dar seguimiento puntual a los delitos del fuero común en la entidad y que se refleje en la baja de los indicadores delictivos, afirmó el diputado del PRI Mario Armando Mendoza, al urgir mecanismo de seguimiento a denuncias ciudadanas. Durante la reunión de trabajo realizada con el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro en el Congreso del Estado, el legislador enfatizó que durante el 2016 subieron las muertes dolosas de 70 a 150, prácticamente por mes, “esta es una realidad y no es percepción, es un tema pendiente; no deja de ser un tema grave, delicado y que tiene el estado”, agregó. El también presidente de la comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, señaló que ante esta realidad en el aumento de los homicidios, se deben replantear las acciones que en materia de justicia se han realizado para que los casos no queden impunes y se integren las carpetas de investigación de manera adecuada. Mario Armando Mendoza Guzmán, también refirió que otro tema que no debe quedar de lado es el de la denuncia ciudadana, ya que dijo se requiere respuesta pronta y expedita tal como lo marca Constitución del país para quienes buscan acceder a la justicia. Es evidente, dijo el diputado tricolor que hace falta una repuesta más clara de las áreas responsables, pero también urge que las denuncias cuenten con un mecanismo para darles seguimiento y una respuesta rápida a sus peticiones, por lo que solicitó al procurador del Estado, dé a conocer las acciones que se han implementado para este propósito.