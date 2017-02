Se debe transitar por la vía de la legalidad para apoyar a los migrantes: Raymundo Arreola

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Exhortó a las distintas fuerzas políticas a realizar la modificación al Presupuesto de Egresos 2017 en apoyo de los michoacanos en Estados Unidos MORELIA, MICH./ MIE-15-FEB-2017/ El diputado Raymundo Arreola Ortega, conminó a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado a transitar por la vía de la legalidad, para no dejar en “meras declaraciones el apoyo al sector migrante”, en ese sentido, dijo que se debe actuar congruentemente y dar certeza legal a la defensa de los Derechos Humanos de los migrantes michoacanos. Lo anterior, al dar su posicionamiento respecto a la iniciativa que presentó este miércoles ante el pleno del Congreso, en la propone que se destine un presupuesto adicional a la Secretaría del Migrante con el objetivo de destinarlo a un programa especial de asesoría y defensoría para los connacionales. Para tal efecto, dijo, es necesario realizar la modificación de manera inmediata al Presupuesto de Egresos autorizado al Ejecutivo Estatal para este año 2017, y dar un mensaje a los michoacanos migrantes que el Poder Legislativo atiende sus necesidades más apremiantes. “Lo que presento no es una confrontación con el Ejecutivo, es una solución real que de manera conjunta y con estricto apego al Estado de Derecho, debemos dar, Ejecutivo y Legislativo, en favor de los michoacanos en Estados Unidos”, sentenció el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI. El legislador tricolor recordó que el Jefe del Ejecutivo del Estado en días pasados anunció que duplicaría el presupuesto destinado a la Secretaría del Migrante, lo que se destinará a diversos programas de apoyo para los migrantes en retorno. Al respecto afirmó que tal propuesta es, sin duda, bien vista por el Congreso del Estado y los michoacanos; sin embargo, se debe destinar recurso adicional para la defensa de los Derechos Humanos de los migrantes michoacanos a efecto de que estos no sean criminalizados y deportados, “Sin embargo, queda duda del origen de los recursos que se pretenden suministrar de manera adicional a la Secretaría del Migrante. ¿De qué partida presupuestal van a salir? Que este apoyo no vaya a quedar en una simple declaración y que al final de cuentas quede una política pública incompleta en perjuicio de los migrantes michoacanos y sus familias”, dijo el congresista por el Distrito de Mújica. La Constitución de Michoacán establece la coordinación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para cumplir con los fines del Estado, en este procedimiento el Ejecutivo envía el Presupuesto de Egresos que el Legislativo discute y aprueba. Por lo que el Gobernador del Estado no puede gastar más de lo que se encuentra previamente autorizado por los diputados y en estricto apego a los rubros contenidos este presupuesto, so-pena de que dichos actos serían violatorios de la constitución. “Este poder legislativo debe ejercer plenamente sus facultades constitucionales y hacer cumplir sus determinaciones, y no ser coparticipe por omisión, si no lo hacemos no solo se debilita a la legislatura, se debilita a las instituciones del Estado en general, queda en la nada nuestros decretos, y se convierte en mero trámite administrativo el que el ejecutivo cumpla con el mandato constitucional de presentar en tiempo y forma el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, y de este poder el autorizarlo, a sabiendas de que lo modificará discrecionalmente y dejara en la nada lo aquí acordado”, dijo el diputado tricolor quien concluyó que si bien “cierto que es de vital importancia atender el tema de nuestros migrantes michoacanos, se debe hacer con apego al Estado de Derecho y con el irrestricto cumplimiento a la Constitución.