Sancionar a los responsables de que evaluación docente no se cumpla: Mario Armando Mendoza

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

El diputado del tricolor hizo un llamado respetuoso al Gobernador del Estado, para hacer una revisión y una evaluación sobre lo que ha faltado hacer para cumplir con la Reforma Educativa en Michoacán MORELIA, MICH./ DOM-12-FEB-2017/ El diputado del PRI e integrante de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Mario Armando Mendoza Guzmán demandó sancionar a las cabezas del sector educativo que no han cumplido con las metas establecidas de la evaluación docente, al considerar que su labor al frente de estas áreas ha sido rebasada por el intento de boicot y el llamado de los grupos magisteriales para que los profesores no cumplan con este requisito establecido dentro de la Reforma Educativa. El diputado local lamentó que la evaluación no concluyera en las metas y lo proyectado por la Secretaria de Educación del Estado (SEE), en donde hubo poca afluencia de profesores a las sedes programadas para tal propósito, por lo que urgió al titular de esta dependencia informar sobre las razones y motivos de la ausencia de profesores en las 10 sedes previstas en el estado, ocho en Morelia , una en Hidalgo y otra en Uruapan, en este última se canceló la aplicación de la evaluación en Michoacán. "Es muy lamentable que no se evaluarán a los que les correspondía y es urgente que el secretario de Educación del Estado de una explicación muy clara de que fue lo qué pasó, y cuáles fueron presiones y de quién en su caso" cuestionó el diputado tricolor. Expuso que se debe hacer una autocrítica y análisis sobre si fallo la convocatoria de la Secretaría de Educación y no dejar en especulación la posibilidad de que se tomaran acuerdos bajo la mesa, por lo que pidió al gobernador del estado, de manera respetuosa atender este tema que es de trascendencia para la educación de los niños y niñas michoacanas. Agregó que es preocupante que Michoacán siga sin cumplir la evaluación de los docentes, ya que la meta prevista era de 2 mil 400 profesores a evaluar en este etapa, por lo que reiteró que el Gobierno del Estado debe cumplir y si algún funcionario no hizo bien su trabajo debe ser sancionado, "no se debe seguir jugando con la educación y el futuro de los estudiantes", concluyó.