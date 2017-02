Rechazan violencia contra manifestantes en Mexicali

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Ensenada, Baja California, 13 de febrero de 2017 Al pueblo de Baja California Al pueblo mexicano A los medios de comunicación Los abajo Firmantes rechazamos la violencia del estado y la detención de nuestros compañeros y compañeras durante los sucesos acaecidos alrededor de las 8:00 de la mañana de este lunes 13 de febrero en Mexicali, BC. Hechos: el día lunes 13 de febrero alrededor de las 8:00 am cientos de elementos policiacos se apersonaron en las instalaciones del palacio municipal de Mexicali y con lujo de violencia retiraron a los compañeros (as) que mantenían tomadas las instalaciones en exigencia de que les sean cumplidas sus demandas. Fueron detenidas arbitrariamente y puestas en libertad hasta en la noche: Jorge Benites Jorge Brambila Ignacio Gastelum, Diabetico de la tercera edad. Filberto Sanches, de la tercera edad. Jose Gpe. Montoya Lupita Mora Santa Cecilia Benjamin Gutierrez Mario Sotelo Jimenez Orta 2 compañerxs no identificados Antecedentes: El aumento a la gasolina el primero de enero de 2017 aunado a la aprobación, el 21 de diciembre de 2016, de la Ley Estatal del Agua de Baja California detono una serie de movilizaciones históricas en los 5 municipios de la entidad, en esta serie de movilizaciones han sido liberadas en su totalidad las casetas de peaje del estado, las garitas entre México y Estados Unidos, la toma de la central de Pemex en Rosarito, en este último producto indirecto del desalojo pierde la vida una persona de la tercera edad y la toma de las instalaciones del Gobierno y Congreso del estado. Resultado de lo anterior el día sábado 11 de febrero en reunión plenaria en la ciudad de Mexicali representantes de colectivos y organizaciones de los 5 municipios de la entidad decidimos conformarnos como Asamblea Estatal Baja California Resiste. La actitud de quienes legítimamente mantenían cerradas las instalaciones municipales en Mexicali fue en todo momento pacífica. Por lo tanto, no hay ningún elemento que justifique la represión y detención de compañeros y compañeras. Ante estos estos repudiables sucesos exigimos: 1.- El cese inmediato de cualquier intento de intimidación, provocación y/o hostigamiento de cualquier corporación policial o castrense, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, contra las y los compañeros manifestantes. 2.- Se abra un proceso en contra de los autores intelectuales y materiales de las lesiones que pudieran sufrir las compañeras y compañeros detenidos. 3.- Se respeten de manera íntegra los derechos de Manifestación y Expresión consagrados en la Constitución Mexicana. Nos oponemos tajantemente a cualquier intento de criminalizar la protesta social. Si el pueblo de Baja California se ha visto en la necesidad de salir a las calles, cerrar las oficinas gubernamentales, y exigir sus derechos, se debe a la falta de capacidad, sensibilidad y atención que han tenido los tres niveles de gobierno. Exigimos que sea mediante el diálogo que se diriman las demandas y exigencias que el pueblo de Baja California. Atte Colectivo Estudiantil Cimarrones Colectivo Marcha de las Putas Concejo para la Protección de los Derechos de la Diversidad Sexual Frente Musical Orquestatario -- ___________________________________________________ Dignidad, Justicia, Libertad Red de Defensa de los Derechos Humanos REDDH Web: http://reddh.blogspot.mx/ correo: contacto@reddh.org Facebook: Red de Defensa De Los DH Twitter: @Reddh_mex Skype: reddh.mex Youtube: Red de Defensa de los Derechos Humanos