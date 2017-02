Que gobiernos federal y estatal eviten despedir gente: PT

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Despedir gente no sirve como paliativo para ahorrar; mejor que racionalicen su gasto. MORELIA, MICH./ JUE-09-FEB-2017/ La Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, Diputada Mary Carmen Bernal Martínez, lanzó un exhorto a los Gobiernos Federal y Estatal para que evitaran el recorte de personal como medida de ahorro y en su lugar, racionalicen su gasto a fin de evitar despidos laborales. Expresó que la medida de dejar a este sector de la población sin el sustento en sus hogares, surgió de las grandes élites que conforman la camarilla de gobernante en el poder, que lejos de racionalizar su gasto, han trasladado el costo a la clase trabajadora, incluso cuestionó cuántas acciones reales de austeridad se han implementado en la federación hacer frente a la crisis económica, pues es evidente el derroche de recursos públicos. Explicó con preocupación que hoy día “vemos un gobierno con una estrategia errática, toda vez que las medidas que se han implementado desde la federación son las de confundir a la opinión pública queriendo hacernos creer que estas medidas son para nuestro beneficio”. La líder de la bancada petista, habló desde la tribuna y preguntó abiertamente ¿dónde están los defensores a ultranza del Pacto por México?, ¡por qué no dan cara!. Ahondó en que el día de hoy no solamente no hay generación de empleos y se está ofertando el patrimonio de los mexicanos, sino que también estamos en los peores niveles de pobreza, comparados solamente con aquéllos aciagos de antes de la revolución de 1910. Bernal Martínez, recordó que este catastrófico momento, ya había sido advertido en el recinto legislativo hace aproximadamente un año, cuando se avizoraba este escenario como consecuencia de las reformas estructurales, en este caso, la que tiene que ver en el ámbito energético impulsada por el gobierno encabezado por el Partido de la Revolución Institucional y avalada por la mayoría de los partidos políticos en el Congreso de la Unión. Bernal Martínez, dio a conocer que entonces, el día de hoy, ante el evidente repudio de la sociedad a las medidas que están encareciendo los productos cotidiano y de la canasta básica, generando mayor pobreza, algunos partidos políticos se han volcado a confundir a la sociedad incorporándose a las incontables manifestaciones de la ciudadanía en todo el país, exigiendo un cambio de rumbo y la marcha atrás de tan sensibles aumento a las gasolinas. Finalmente, la diputada petista, expresó que desde la Fracción Parlamentaria del PT, su convicción es la de fortalecer al pueblo mexicano y no seguir cortando de tajo sus ingresos, para montarlos como parte de una medida de austeridad: “primero que realicen las medidas pertinentes en sus servidores de primer nivel”.