Prácticamente lista la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en Michoacán: Mario Armando Mendoza

Confía el diputado del PRI, Mario Armando Mendoza en que la propuesta se tenga lista en tiempo y forma; aún hay tiempo para hacer propuestas que respondan a las necesidades del estado, puntualizó. MORELIA, MICH./ DOM-19-FE-2017/ De manera firme avanza la construcción del sistema Estatal Anticorrupción que permitirá dar vida a una nueva normatividad que atacará de raíz y combatirá la corrupción en el estado, y que tanto daño ha causado a la sociedad y el sistema político mexicano, afirmó Mario Armando Mendoza Guzmán diputado presidente del Grupo de Trabajo Plural conformado para la instauración de este Sistema, en el Congreso del Estado. Recordó que los trabajos que realizan están encaminados a la reforma y armonización de diversos ordenamientos legales de Michoacán, y el grupo que está integrado por las comisiones de Gobernación, Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Jurisdiccional, de Justicia, y de Puntos Constitucionales, quienes trabajan en concordancia con los avances en el Sistema Nacional Anticorrupción, donde ya se designó a los cinco consejeros que integrarán el órgano autónomo; en tanto, en Michoacán ya se tiene prácticamente terminada la Ley General, y se avanza en la Ley de Responsabilidades. Manifestó que la importancia de la Ley General es que será el sustento del resto de la legislación y de los reglamentos que se tengan que construir a propósito de este sistema. El diputado Mario Armando Mendoza, expuso que la LXXIII Legislatura tiene hasta julio para elaborar todo el sistema que operará en el estado y agregó que el Congreso del Estado ha venido trabajando en las leyes reglamentarias, para lo cual sostuvieron cuatro reuniones durante el mes de enero. Informó que se hará llegar a las comisiones que integran el Grupo Plural, el documento primario de la Ley General a fin de que los distintos legisladores realicen las observaciones que consideren pertinentes, por lo que confió en que el documento completo se tendrá listo para julio, fecha en que vence el plazo. Pese a que está prácticamente terminada la Ley General, el diputado puntualizó que eso no quiere decir que no se puedan hacer modificaciones, en razón de que han surgido nuevas propuestas. “Lo que se hará es que si hay coincidencia en 90 por ciento se elaborará ese documento. Aquellos puntos donde no haya coincidencia se dejarán hasta el final para que sea en una reunión ex profesa donde se toquen”, aclaró, al mencionar que con ello se atenderán las modificaciones que respondan a las necesidades del estado.