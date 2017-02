POLÍTICA PERRONA: Traidor

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

FILIPERRO SOLTERO VINOALVASO/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-13-FEB-2017/ Reflexionar es una forma de auto confesión. Reflexionar es un vehículo para delatarse y justificarse; y eso hizo el orador en el acto cívico de la ciudad del progreso para conmemorar el centenario de la promulgación de la constitución de México acaecida el 5 de febrero de 1917 un tal Marrano Torrezno Santo -Oyo Batman luego de invitar a “reflexionar y honrar esta fecha cumpliendo y haciendo valer las leyes”.Nada más irónico en la voz de un ente politiquero traidor a su partido político, a sus descendientes y a la sociedad. No puede ganar aceptación quien pisa las leyes, fue una pésima decisión invitar a Marrano a disertar en fecha tan emblemática para el país y los mexicanos. No se puede tener vocación de pregonero fingiendo ser un modelo de ciudadano intentando engañar con una imagen artificial con el fin de promoverse políticamente es como pensar que somos idiotas y no sabemos lo que nos conviene.El escritor y filósofo suizo Jean-Jackes Rousseau escribió que “los temores, las sospechas, la frialdad, la reserva, el odio y la traición, se esconden frecuentemente bajo ese velo uniforme y pérfido de la cortesía” Torrezno Santo-Oyo corrió su cortesía, alzo su teléfono y llamo a Sor Cocoa Calderas …..-¡buenas tardes! madrinita madrinita-….. -fíjese usted senadora, la mejor de todas las senadoras del país, que digo del país, del mundo mi sor Cocoa que el diputable Teto Gamez Trajillo no me ha cumplido con el compromiso que tenemos pactado, como recordará yo soy el suplente de ese diputadete que ocupa la curul 40 y yo quiero, como estipulamos madrinita ser el curul 41, oh ya de perdis que me dé una aviaduría, me trae vueltas y vueltas y no aterriza con nada…. ¿Qué hacemos….. madrinita? ¡Hacemos ex kemo Sabe! ….. Contestó Cocoa Calderas y prosiguió.. ¡Ay! tene, tene…… tenedor te dicen ¿no?, por aquello de que picas parejo….. Mira. pinche muchacho, como te apellidas… Ah ..sí, sí Torrezno Culo Santo….-Santo-Oyo madrinita, Santo-Oyo… Es lo mismo wey….. de todos modos ya te lo bautizaron eres de vueltita… pero mira yo nomás te quiero decir, yo no pacto con traidores…… adiós….. tin..tin...tinnn Marrano torrezno no ha gozado, ni gozara de ningún privilegio por ser el suplente del diputado plurinominal panista Teto Gámez Trajillo luego de no haber solicitado a su franquicia politiquera el acción nacional un permiso para trabajar en gobierno con otra divisa, lo que en estatutos es sancionado y en usanza política, entre los panuchos de la panadería si no se notifica es considerado traición.Torrezno culo santo perdón Santo-oyo, santo oyo batman invitó a honrar la fecha como si el encomiara el día de pago de la pensión alimenticia para su abandonada hija; precissisisimamente ha hecho todo lo posible por eludir la responsabilidad como progenitor, incluso hasta darse de baja en anteriores trabajos como “servidor público” para burlar la ley, incluido la rectificación y baja del salario que percibe para mermar la cuota a otorgar a su menor hija, misma situación que ahora y aquí repite en la administración de su compañero de pupitre Jenruchito Manriqueto, todo con el fin de esquivar lo que le ordenan los jueces que han llevado el seguimiento del expediente 1316/2013 por deudor alimentista, de ese tamaño es el monstruo que pretende exhortarnos a cumplir y hacer valer la ley……Marrano Torrezno Santo-Oyo Batman pretende ser otro, pero no se puede ser otro dentro de el mismo….. El periodista y escritor español autor del libro Anatomía de un Instante Javier Cercas escribió estas líneas sobre el traidor: “es el gesto de un hombre que tras haber combatido a muerte la democracia la construye como quien expía un error de juventud, que la construye destruyendo sus propias ideas, que la construye negando a los suyos y negándose a sí mismo, que se apuesta entero en ella, que finalmente decide jugarse el tipo por ella. La traición.Pero marrano no encontrara redención ni paz mientras Pepe grillo le recuerde que participo en un cochupo junto con el preciso de Tacámbaro y a quien luego abandono con tamaño broncón por delito de fraude que llevo al alcalde de esa población a la cárcel a un tal Noes Octavo pero si Aborto, así pago marrano a la sociedad tacambarense, traicionando.No es raro que en radio pasillo de la alcaldía de la ciudad del progreso se escuche que marrano repitió la hazaña y que ahora tiene involucrado al preciso Jenruchito Manriqueto en el desvió de recursos económicos, lease dinero, del programa de prevención del delito…… al tiempo. De última hora nos notifican que la correteable Lupita Tacones no saltó del puente del viaducto Jicalán luego de que cierto politiquero prillista tratara de inducirla…… nos cometan que fue un otrora panadero quien logró persuadirla de su intento de arrebatarse la vida y según el último reporte la situación se desarrolló así: Lupe la taconuda luego de reclamar al sujeto que no le cumplió la palabra empeñada cual promesa de campaña se quedó al borde del abismo y se contuvo tras escuchar una melodiosa voz….. -¡escucha preciosa!..... ¿Qué haces en el filo del barandal? Voy a saltar, me quitare la existencia, respondió entre lágrimas y risas Lupita Tacones….. ¡No!... no, no lo hagas Lupita exhorto el panadero vestido en traje azul para enseguida bajar de su bicicleta de reparto, despojarse de la cabeza su cesto de mimbre y acercarse a la sensual morena… El politiquero vestido de azul y que no era blue demon, ni el nenuco ex administrador de Trico, no quiso dejar pasar la oportunidad de ser protagónico ni insensenible ante el suceso-Muñequita preciosa, cariño….. antes de arrojarte al vacío a las contaminadas aguas del rio Cupatitzio, te quiero decir que si no mueres del madrazo morirás irremediablemente de la infección, pero bueno yo sólo te quiero pedir que me des un beso de amigos, un beso de despedida antes de que te partas la madre y partas al cielo, preciosa muñeca- Lupe Tacones tiene un corazón categoría gran turismo, supera a los hoteles 5 estrellas, todos caben, ella no le niega la prueba de amor a nadie, no es que sea puta. De manera que Lupita Tacones no vaciló un segundo, se recostó sobre los tubos del barandal dispuesta a esperar ser besada por el politiquerillo …… fue un larguísimo beso, prolongado, profundo, conteniendo la respiración, seguido de otros más irrepetibles cada uno, distintos que llevo al éxtasis al panadero…. Después de que ambos quedaron sin aliento…… Dios mío….estos han sido los mejores besos que me han dado en toda mi existencia, tiene un gran talento Lupita Tacones no lo desperdicies te invito a repartir bolillos, teleras, pellizcas, chorreadas, conchas y polvorones….. Viajemos en mi bici por todas las calles de Uruapan, hagamos campaña juntos….. No te suicides, dime que motivo podría llevarte a tan fatal decisión….. Está bien….. respondió Lupita Tacones no me quitaré la vida, sólo convence a mis padres de que me den permiso de vestirme como mujer.