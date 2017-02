Ofrecen disculpas públicas a persona sospechosa de fotografiar niños en la primaria Año de Juárez

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Los paterfamilias confundieron radiobocina portátil con una cámara fotográfica. EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-23-FEB-2017/ El ambiente de inseguridad que priva en Uruapan y los rumores de la existencia de una banda de robaniños, generó que el pasado viernes17 de febrero algunos padres de familia sospecharan de un hombre que merodeaba la escuela primaria Lerdo de Tejada.En su nerviosismo los paterfamilias “vieron” que el sujeto tomaba fotografías a los alumnos de esta escuela, ubicada en la calle Lerdo de Tejada y Pradera, en el barrio de San Juan Quemado, por lo que comenzaron a fotografiarlo y a compartir algunas imágenes en la red social Facebook. Lo anterior generó mayor preocupación entre algunos cibernautas, quienes daban por hecho que esta persona era delincuente y compartían las gráficas como si fuera un hecho verificado.Esta situación preocupó al propio afectado, quien acudió a una reunión pública organizada por la mesa directiva de los padres de familia donde se aclaró la confusión solamente que esta vez no compartieron la imagen para reconocer el error. Fue así que la mesa directiva contató a Infomanía para narrar lo sucedido y extender el siguiente texto:Hola buenos días espero este muy bien solo para pedir un favor debido a que su pagina es vista en todo uruapan y siendo una de las más confiables me atrevo a pedir que por favor me ayude a difundir este mensaje. El viernes pasado 17 de febrero se ocasionó una movilización de padres de familia en la escuela año de juarez por rumores de que había una persona tomando fotos a los niños, a lo cual y debido a la situación de inseguridad que actualmente vivimos en nuestra ciudad los padres subieron la foto del señor a las redes sociales como señal de alerta. Sin embargo, el señor Andrés Contreras Cruz se presentó el día de hoy a la escuela y aclaró que el solo iba a buscar plantas para sus patrones; entre los padres de familia presentes hubo quienes dieron testimonio de conocerlo como persona honesta y trabajadora. Hago esto porque el señor dice tener temor de su integridad y como parte de la mesa directiva de la sociedad de padres de y familia considero que es importante aclarar esta situación, y confirmar que se trató de un malentendido repito nuevamente infundado por el ambiente de temor que se vive en nuestra ciudad de uruapan, anexo foto del señor Andrés junto a la Directora de la Institución así como del radio portátil que fue confundido como cámara fotográfica