Ofrece PRI apoyo a migrantes en los Estados Unidos

Subraya Enrique Ochoa Reza que se les respaldará jurídicamente con abogados y especialistas en la materia

Destaca que gestionará más becas para los estudiantes que quieran continuar con su preparación en los Estados Unidos

Asegura que recibirá peticiones, intercambiará puntos de vista y atenderá casos individuales, con información que será estrictamente confidencial

Reitera su profundo desacuerdo con la idea de gravar las remesas, ya que son producto de un trabajo arduo, dedicado y honesto de mexicanas y mexicanos

Sostiene que el PRI exigirá que las remesas sean respetadas y su envío se realice de manera segura

Afirma que el trabajo de los gobiernos de México y EU podrá fortalecer la amistad entre sus pueblos, para resolver juntos los problemas y aprovechar las oportunidades

BOLETÍN EOR/CDMX; A 10 DE FEBRERO DEL 2017.- En el segundo día de trabajo de su gira por los Estados Unidos, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, subrayó que el PRI comprometió su apoyo a migrantes y estudiantes mexicanos, a quienes respaldará jurídicamente con abogados y especialistas en la materia, así como con más becas.

Puntualizó que dicho apoyo se sumará al trabajo que realiza con redoblado esfuerzo el área consular de nuestro país en todo el territorio estadounidense.

En compañía del secretario de Asuntos Migratorios del CEN del PRI, Gerardo Ruiz Dosal, Ochoa Reza sostuvo en Nueva York y Nueva Jersey reuniones con líderes de la comunidad México-americana, estudiantes de la Universidad de Columbia, miembros de la US México Chamber of Commerce y del Council of the Americas, así como del sector bancario e inversionistas.

“Recibiremos peticiones, intercambiaremos puntos de vista y atenderemos casos individuales, con información que será estrictamente confidencial y no se hará pública.

“A partir de estas reuniones, seguiremos trabajando de manera más estrecha con las distintas organizaciones, y durante este primer trimestre del año, continuaremos nuestro recorrido por Los Ángeles, Texas, Chicago y Florida, que son los principales espacios de las comunidades migrantes”, adelantó.

El líder nacional del PRI reiteró su profundo desacuerdo con la idea de gravar las remesas, ya que son producto de un trabajo arduo, dedicado y honesto de mexicanas y mexicanos que han migrado a los Estados Unidos y otros países, buscando oportunidades de desarrollo, por lo que exigirá que sean respetadas y su envío se realice de manera segura.

Resaltó que ese ingreso es fundamental para las familias que reciben en México el envío de las remesas, las cuales significan para nuestro país cerca de 26 mil millones de dólares al año, lo que equivale a que se queden en los Estados Unidos 76 mil millones de dólares anuales.

“Las mujeres y los hombres de México y los Estados Unidos, además de ser vecinos, somos amigos.

“Y el trabajo de los gobiernos de ambos países podrá fortalecer esa amistad, para que juntos podamos resolver los problemas y aprovechemos las oportunidades que tenemos en común”, remarcó.

Ochoa Reza indicó que antes de regresar a México acudirá a la ciudad de Passaic, Nueva Jersey, donde se reunirá con líderes comunitarios y el vicealcalde César Aguirre, cuyos padres son oaxaqueños.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI compartió con las comunidades de mexicanos migrantes las direcciones de las redes sociales del partido, a través de las cuales atenderá cualquier llamado: Twitter y Facebook, @MigrantesCENPRI, así como el número telefónico de la Secretaría de Asuntos Migratorios del CEN: 011 5255 419125.