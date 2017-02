Mujeres tenemos derecho a disfrutar de vida libre de violencia: Mary Carmen Bernal

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Lucha contra la violencia no quedará en aumento de penas a feminicidas. MORELIA, MICH./ LUN-20-FEB-2017/ Las mujeres tenemos el derecho a disfrutar de un ambiente libre de violencia y contar con la certeza jurídica de que quienes se encuentren a nuestro alrededor respeten nuestras vidas en todo su conjunto, pues no somos un objeto sobre el cual se pueda decidir su estado físico, mental y vital; así lo mencionó la Coordinadora de la Fracción Parlamentaria de Partido del Trabajo, Diputada Mary Carmen Bernal Martínez. La legisladora mencionó que se ha encontrado que la violencia de género es una conducta que lamentablemente también es aprendida desde el seno de las familias, que puede ser revertido si educamos con amor y “podemos hacer un primer ejercicio comenzando ahora mismo en la medida en que como madres fomentemos en nuestros hijos varones el respeto a la integridad de hermanas, tías, compañeras de escuela, vecinas, etcétera” La líder de la bancada petista, no omitió decir que el trabajo legislativo realizado al respecto puede parecer en primera instancia un esfuerzo pequeño o hasta insuficiente, cuando los medios de comunicación siguen emitiendo información de mujeres que han sido violentadas al grado de ser asesinadas aun después de haber elevado la pena para los feminicidas hasta por 50 años, sin embargo, este es un problema que debe ser resuelto en un frente común autoridades y sociedad. Al respecto, dijo que la vorágine de violencia cometida contra el género femenino se ha visto alarmantemente incrementado en todos los aspectos: laboral, económica, intrafamiliar, sexual, desapariciones forzadas hasta el más grave, que es la privación de la vida; por lo tanto, hizo un llamado enérgico a que se preste atención a este fenómeno tanto de parte de las autoridades encargadas de hacer funcionar la alerta de género, autoridades que castiguen a quienes ya cometieron este delito y a la sociedad para que se sumen a este esfuerzo empezando desde el seno familiar. Finalmente, Bernal Martínez, dijo que el hecho de que se haya logrado elevar las penas para feminicidas no significa que el tema haya quedado hasta ahí ya que se puede considerar una conquista más pero no se debe descansar hasta que hombres y mujeres nos veamos con cordialidad y respeto absoluto “y también es un asunto en el que la Fracción Parlamentaria del PT estará trabajando de manera continua”.