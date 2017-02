Llama Roberto Maldonado a fortalecer el mercado interno en Michoacán

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Ante la difícil situación económica, en el estado y el país, pidió a gobierno estatal hacer sinergia con la autoridad federal, para establecer nuevas rutas de mercado internacional, fomentar el consumo interno de los productos hechos en México y apoyar a los emprendedores. MORELIA, MICH./ VIE-03-FEB-2017/ Ante el escenario internacional y la difícil situación económica que se vive en el país y el estado, el diputado del PRI, Roberto Maldonado Hinojosa, hizo un llamado respetuoso a las autoridades tanto federales como estatales, para efectuar acciones eficaces encaminadas a fortalecer el mercado interno, las pequeñas y medianas empresas; y la agroindustria. El diputado del PRI por el Distrito de Los Reyes, subrayó que Michoacán es un estado que se ha caracterizado en las últimas décadas por un aumento importante en su actividad económica, específicamente en el campo, por lo que es fundamental encaminar los esfuerzos en la consolidación de la agroindustria en la entidad, que permita dar valor agregado a los productos michoacanos. El legislador tricolor asimismo destacó que de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, Michoacán ha logrado establecerse como unos de los principales estados productores de alimentos de frutas y hortalizas, ubicándose en el primer lugar del valor de la producción, cuenta con siete municipios que generan más valor agrícola en todo el país. Tancítaro, Peribán, Los Reyes, Tacámbaro, Salvador Escalante, Ario de Rosales y Uruapan, dijo el diputado son los municipios que de acuerdo con datos estadísticos han logrado consolidarse en este rubro, sin embargo, un importante porcentaje de los productos agrícolas que se generan, entre los que se encuentran aguacate y zarzamora se exportan a Estados Unidos, por lo que ante la pretensión del vecino país del norte de imponer medidas y renegociar el Tratado Libre Comercio, se debe explorar otros mercados y consolidar el interno. Maldonado Hinojosa subrayó que el fortalecimiento del mercado interno, debe ser de la mano con la globalizacion, la cual no puede estar al margen, esto implica ser mas competitivos para ser sustentables a nivel internacional, y colocarse no solo en los mercados externos; sino que también los productos destinados al mercado interno cumplan con estándares de calidad. El diputado del PRI enfatizó que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, puesto en marcha por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el Programa de Eficiencia en el Gasto Público y Fortalecimiento a la Economía Familiar presentado por en gobernador del estado, Silvano Aureoles que tienen entre sus objetivos el fortalecimiento del mercado interno, no serán suficientes, sino se acompañan de políticas transversales eficaces encaminadas a fomentar la creación de nuevas empresas, apoyar a los emprendedores y detonar la actividad agrícola en otros municipios del estado, así como dar valor agregado a los productos.