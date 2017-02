La deuda pública es un tema que debe tomarse con seriedad: Araceli Martínez Méndez

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

BOLETÍN 009/ MORELIA, MICH./ LUN-13-FEB-2017/ Al cuestionarla acerca del tema de la deuda pública del Estado de Michoacán, la Presidenta del Comité de Dirección de Nueva Alianza en Michoacán, Araceli Martínez Méndez refirió que hace falta mayor información y voluntad política por parte de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública para iniciar con la valoración de la propuesta enviada al Congreso Local por parte del Gobierno del Estado misma que contiene la iniciativa para la reestructura de 10 mil 906 millones de pesos. Además, enfatizó que este tema debe tomarse con seriedad, ya que existe una fuerte incertidumbre en poder reestructurar o no, la deuda pública misma que conlleva una pérdida no solo económica, sino social, ya que no se han podido aterrizar proyectos que beneficiarían directamente a la ciudadanía. En ese sentido Martínez Méndez hizo hincapié en que este asunto no debe ser de conveniencia para ninguna fracción o partido político, más bien se debe tomar una decisión que favorezca y mejore las condiciones de vida de las y los michoacanos. Referente a los 300 millones de pesos por concepto de interés que el Estado deberá pagar, la líder turquesa comentó que aunado a la situación económica por la que está pasando el país, las y los diputados deben tener la suficiente visión para renegociar la deuda, ello con la finalidad de que los intereses sean los menores posibles, concluyó.