La denuncia mecanismo eficaz para recuperar confianza en Instituciones: Wilfrido Lázaro

La alta impunidad que persiste en el tema de impartición de justicia, se debe combatir con una atención efectiva a la denuncia ciudadana, afirmó el diputado tricolor. MORELIA, MICH./ MIE-08-FEB-2017/ La denuncia es un mecanismo eficaz para recuperar la confianza en las instituciones del Estado, afirmó el diputado del PRI, Wilfrido Lázaro Medina presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso del Estado, al señalar que es fundamental realizar acciones contundentes en la promoción de la denuncia ciudadana. Al asistir a la reunión de trabajo con el Procurador del Estado, José Martín Godoy Castro misma que tuvo verificativo este martes en el Palacio Legislativo, refirió que es común que exista desconfianza de la ciudadanía para acudir a denunciar ante las instancias estatales, pero este proceso debe ser revertido para disminuir los altos grados de impunidad que reflejan los indicadores de la misma fiscalía estatal. “Es un tema en el que hay que trabajar todos para generar esa confianza, solamente el fortalecimiento de las instituciones es el que nos puede ayudar a robustecer también esa confianza que se requiere para el ciudadano y acercarse a denunciar, así como el fortalecimiento de las instituciones que tiene que ver con la calidad educativa, el desarrollo social y de los ayuntamientos, no solamente fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública que es la parte reactiva, sino enfocarse al tema preventivo", agregó. Lázaro Medina explicó que derivado de esta falta de confianza se ve reflejado de las 32 mil 900 carpetas de investigación del año 2016, algunas han encontrado salida a través de la justicia alternativa, tema que debe ser fortalecido, pero por otro lado solo un porcentaje muy bajo llega a judicializarse. Asimismo, el diputado del PRI, consideró hace falta trabajo de investigación, porque el nuevo Sistema de Justicia al revisar que no está integrada de manera adecuada la carpeta se da posibilidades al infractor de no ser sancionado, por lo que sostuvo que se deben efectuar acciones eficaces para evitar altos grados de impunidad, confió que con la capacitación que ya se realiza en la institución pública, se logre integrarlas de manera adecuada. Recordó que en su momento la Federación determinó intervenir en el estado y una de las acciones fundamentales fue combatir la debilidad institucional, por ello se coordinó con el Gobierno Estatal para recobrar el Estado de Derecho y fortalecer las instituciones, y agregó que el acompañamiento con del Gobierno de la República ha servido para bajar los delitos de alto impacto, sin embargo los del fuero común han aumentado, por lo que es imperante trabajar en este rubro.