Invitan a comerciantes a resellar su licencia comercial

Durante febrero y marzo, sin multas ni recargos

BOLETÍN/URUAPAN, MICHOACÁN; JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2017.- La Secretaría de Fomento Económico Municipal invita a la población a que durante los meses febrero y marzo resellen su licencia comercial sin multas ni recargos.

A la fecha, 15 por ciento del padrón de comercios de la localidad ha realizado en tiempo y forma este trámite municipal.

Sobre el particular, Ramsés Quincosa Zamora, secretario de Fomento Económico en Uruapan, informó que por indicaciones del presidente municipal, Víctor Manuel Manríquez González, durante el primer trimestre del año, a los giros SARE, blancos y rojos se les ofrece este trámite sin multas ni recargos.

Recordó que en el caso de los negocios que estén dentro catálogo de los giros SARE y blancos, que contempla tiendas de abarrotes, bisuterías, estéticas, escuelas y talleres mecánicos, por citar algún tipo de negocio, el resello de su licencia municipal es gratuito.

El secretario de Fomento Económico conminó a los comerciantes que aún no renuevan este documento a acudir a las oficinas de esta instancia municipal, ubicadas en el edificio de la avenida Chiapas No. 93, en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y cumplir con este trámite, para con ello evitar las multas y recargos que a partir del mes de abril se aplicarán a los negocios que no se encuentren regularizados.

Precisó que el trámite de resello de licencia se realiza el mismo día y de manera ágil cuando se acude a esta instancia a efectuar este trámite municipal, por lo que hizo extensiva la invitación a la ciudadanía para que aproveche el apoyo que en el primer trimestre del año se brinda a este sector de la comunidad.

Por último, recordó que en Uruapan se tienen más de 15 mil licencias en funcionamiento de los giros SARE, blancos y rojos, así como 3 mil de anuncios.