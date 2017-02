Invita Ayuntamiento a participar en concurso “Presidente Municipal Infantil 2017”

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

De dicho concurso se designará a un Presidente, Síndico, Secretario del Ayuntamiento, 12 Regidores y 11 Titulares de las Secretarías. BOLETIN 337/ MORELIA, MICH./ DOM-26-FEB-2017/ Abrir espacios para que los pequeños puedan expresar sus opiniones acerca de estrategias para el mejoramiento de las políticas públicas, es uno de los tareas que emprende la Administración que encabeza el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por tal razón el Ayuntamiento refrenda su invitación a este sector a participar en el concurso Presidente Municipal Infantil 2017, donde los ganadores podrán vivir la experiencia de constituir un cabildo y participar a través de propuestas y proyectos al desarrollo de la ciudad. El titular de la Dirección de Enlace y Participación Ciudadana, José Ruiz Magallón, informó que los interesados deberán entregar un ensayo sobre alguno de los siguientes temas: “Inclusión de Personas con Discapacidad” o “Derechos y Valores de los Niños”, trabajo que deberá de constar de 2 cuartillas, con letra legible y un dibujo alusivo al tema que complemente el trabajo. Los ensayos deberán entregarse en la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento, ubicada en Allende no. 403 Colonia Centro; en las Oficinas del Sector Republica, en la calle Chinaca no. 32; Sector Independencia, en la calle Mamey no. 2 Fraccionamiento la Huerta; Sector Revolución en el Periférico Nueva España no. 2537 col. Hospitales de Don Vasco y en las oficinas del Sector Nueva España que se encuentran en la Calle Gildardo Magaña no. 43 de la Colonia del Empleado. Ruiz Magallon recordó que los ganadores serán beneficiados de manera económica y sus nombres serán publicados en los lugares designados para la recepción de los trabajos, en la Página Oficial del H. Ayuntamiento de Morelia y en los periódicos de mayor circulación de la ciudad, puntualizando que los elegidos ocuparán el cargo de Presidente, para el primer lugar, y sucesivamente Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, 12 Regidores y Titulares de las distintas Secretarías. Para mayores informes comunicarse a la Dirección de Enlace y Participación Ciudadana a los teléfonos 322-95-25 o en las Delegaciones Sectoriales del H, Ayuntamiento de Morelia. La convocatoria tendrá vigencia a partir de la fecha de publicación de la misma, la cual fue realizada el pasado 17 de febrero hasta el 17 de Marzo del 2017.