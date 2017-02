Horóscopo para el viernes 03

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Acuario Llevas toda la vida ocultando tus emociones y sentimientos y sólo te ha servido para sentirte cada vez más solo. Tienes que empezar a ser más abierto, mostrarte tal y como eres. Horóscopo de Trabajo Después de mucho esfuerzo comprobarás que en el trabajo te empiezan a valorar. Acudes a diario a tu puesto con la ilusión del primer día. Eso te hace mejorar. Horóscopo de Amor Por fin puedes presumir de tener a tu lado a la pareja perfecta. No tiene nada que ver con las personas que pasaron por tu vida y te causaron tanto daño. En tu horóscopo del día de hoy, tu nivel general es BAJO, con 1 estrellas. Mientras que tus niveles de amor y trabajo son de 5 y 3 estrellas. Si pretendes jugar a algún juego de azar, tus números de la suerte serán los siguientes: 43, 73, 1, 45, 80. Respecto al color para hoy en acuario será el naranja. Tu hora feliz será las 12:00 horas. y tu fruta será la piña. Por último indicar que hoy te llevarás bien con los signos de Aries, Libra, y tendrás que tener cuidado con Escorpión, Virgo, Sagitario. Piscis Te has propuesto cambiar tu vida para hacerla mejor, quitarte de encima todo ese peso que tenías y que te impedía ser exactamente como querías ser. Horóscopo de Trabajo Te sientes estancando en tu trabajo y no sabes qué hacer para que las cosas cambien. Encontrar un empleo nuevo te parece demasiado complicado, pero no lo es. Horóscopo de Amor No sabes cómo hacer que tu relación con esa persona funcione. Todos los problemas que tenéis se solucionarían si os comunicarais más, sois unos completos desconocidos. Aries La intensidad que te caracteriza estará muy patente en ti hoy, tendrás la necesidad de vivir al máximo cada minuto de este día, es lo único que deseas. Horóscopo de Trabajo Hoy vas a discutir con uno de tus compañeros de trabajo. Intentará convencerte para que cambies de opinión, pero tú no soportas que te traten como a un estúpido. Horoscopo de Amor Lo que menos necesitarás cuando llegues a casa será discutir por tonterías con tu pareja, por eso vas a hacer todo lo posible por huir de esa conversación. Tauro Todos los problemas que hayas podido sufrir durante esta semana se te olvidarán cuando te reencuentres con tus amigos. Sentirás que el optimismo crece en ti. Horóscopo de Trabajo Hoy tendrás la sensación de que nada puede salirte peor. Parece que el universo está contra ti o que hay algo que te impide triunfar en el trabajo. Horóscopo de Amor Tienes que reconocer que te enamoraste de una persona que no era buena y te lo demostraba con muchas de las acciones que cometía, así que no puedes estar sorprendido. Géminis Hoy los asuntos importantes que tienes que resolver, acabarán siendo menos complicados de lo que pensabas. Una vez lo hayas acabado, te sentirás completamente liberado. Horóscopo de Trabajo Has pasado mucho tiempo manipulando a tus compañeros de trabajo para que las cosas siempre estuvieran a tu favor, ahora que te han descubierto, no vas a poder negar que es verdad. Horóscopo de Amor No sabes cómo ha podido ocurrir, pero esa persona ha conseguido conquistar tu corazón por completo. Estás encantado con haberle conocido, sabes que vuestra relación tiene futuro. Cancer Si tienes dudas sobre el camino que debes seguir en estos momentos, deberías recordar todo lo que has avanzando hasta ahora. No ha sido precisamente poco. Horóscopo de Trabajo En el trabajo estás adaptándote muy bien, las novedades que has sufrido han resultado ser más positivas de lo que pensaste cuando te las comunicaron. Horóscopo de Amor Una vez más has vuelto a confiar en una persona que no se lo merecía. ¿Cuándo vas a aprender a asegurarte de que te entregas a quien de verdad te quiere? Leo El fin de semana empieza ya y tienes claro a qué vas a dedicar cada segundo de estos días. Sólo piensas en disfrutar, es por lo único por lo que quieres esforzarte. Horóscopo de Trabajo Sabes perfectamente que no estás haciendo las cosas bien en el trabajo y aún así sigues adelante. Cuando lleguen las consecuencias sólo podrás culparte a ti mismo. Horóscopo de Amor No sigas aguantando que esa persona te de lecciones de vida, si de verdad te quisiera, te aceptaría tal y como eres, no intentaría cambiarte siempre. Virgo Comienza tu época de máxima influencia y, aunque sientes que tus fuerzas se renuevan, también tendrás que soportar que tus mayores defectos se intensifiquen. Cuida tu actitud. Horóscopo de Trabajo No soportas la presión que te hace sentir tu empleo actual, tienes muy claro que no durarás mucho tiempo en ese lugar, así no te sientes orgulloso de tu trabajo. Horóscopo de Amor Estás viviendo unos momentos maravillosos en tu soltería, hace mucho que te cansaste de tener que preocuparte por hacer feliz a los demás cuando nadie hacía lo mismo por ti. Libra El principio de mes te ha sentado fatal, has comenzado recibiendo malas noticias que no tienes muy claro como encajar. No dejes que todo eso pueda contigo. Horóscopo de Trabajo Las malas noticias van a llegar a tu vida laboral, sea lo que sea, no permitas que te impida seguir dedicándote a los proyectos en los que llevas tanto tiempo trabajando. Horóscopo de Amor No soportas la soledad que te rodea últimamente, te gustaría encontrar a alguien con quien compartir tu vida, pero eso por el momento parece bastante imposible. Escorpión Ver con entusiasmo el fin de semana que está a punto de comenzar es difícil si no tienes a nadie con quien compartirlo, te sentirás decepcionado con tus amigos. Horóscopo de Trabajo Cada día que pasa avanzas más en el trabajo, muchos te achacan cierta falta de compañerismo, pero has aprendido que para triunfar tienes que preocuparte sólo por ti mismo. Horóscopo de Amor Sabes perfectamente que tienes a esa persona comiendo de la palma de tu mano, conquistarle no te ha resultado nada fácil, pero ahora que lo has conseguido estás contentísimo. Sagitario Para ti septiembre significa un nuevo comienzo, significa volver a encontrar la motivación para dedicarte a todo eso que te hace feliz. Has comenzado el mes con mucho entusiasmo. Horóscopo de Trabajo Hoy no soportarás no poder dar tu opinión sincera en el trabajo, sabes que si lo hicieras, podrías jugarte tu empleo y no estás en una buena situación económica. Horóscopo de Amor Esa persona que tanto te gusta te va a demostrar hoy que no quiere estar en tu vida sólo para acompañarte en los buenos momentos, te apoya. Capricornio Estás en una época perfecta para hacer nuevos planes, para embarcarte en nuevos proyectos, pero en lugar de eso dejas que la pereza pueda contigo. Horóscopo de Trabajo Hoy vas a presenciar algo que considerarás injusto en el trabajo y serás incapaz de callarte y dejar que las cosas pasen sin más. Sabes que por eso perderás la simpatía de tus superiores. Horóscopo de Amor Tu pareja y tú habéis perdido todo lo que os unía, sientes que os habéis desconectado el uno del otro y ya no sabes qué hacer para recuperar lo que teníais.