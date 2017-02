Horóscopo para el lunes 06

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Acuario Hoy vas a comenzar la semana dándote ese capricho que llevas deseando durante mucho tiempo. Te mereces una recompensa de vez en cuando, lo necesitas para ser feliz día a día. Horóscopo de Trabajo Para ti pedir ayuda a tus compañeros es demostrar que eres débil y no puedes estar más equivocado. Si no aprendes a trabajar en equipo, nunca alcanzarás el éxito. Horóscopo de Amor Necesitas encontrar tiempo para pasar con tu pareja, si no consigues compartir más momentos con él o ella, vuestra relación está destinada al fracaso. No lo permitas. En tu horóscopo del día de hoy, tu nivel general es ALTO, con 5 estrellas. Mientra que tus niveles de amor y trabajo son de 2 y 2 estrellas. Si pretendes jugar a algún juego de azar, tus números de la suerte serán los siguientes: 18, 5, 38, 31, 85. Respecto al color para hoy en acuario será el negro. Tu hora feliz será las 9:00 horas. y tu fruta será la ciruela. Por último indicar que hoy te llevarás bien con los signos de Aries, Virgo, y tendrás que tener cuidado con Piscis, Tauro, Escorpión Piscis Has dejado de ser tan negativo y ahora ves las cosas de otra manera, estás satisfecho con lo que tienes en tu vida, estás muy agradecido. Horóscopo de Trabajo Te has dado cuenta de que escuchar a tus superiores tiene sus ventajas, no siempre quieren aprovecharse de ti, a veces atender a sus consejos te ayuda a crecer como profesional. Horóscopo de Amor Hay personas que parecen empeñadas en manchar el nombre de esa persona para que deje de gustarte. Haz caso a tu intuición, no te dejes llevar por nada más. Aries Comienzas la semana emocionado porque sabes que te esperan grandes cosas estos días. Estarás deseando que lleguen esos momentos, sabes que los disfrutarás como nunca. Horóscopo de Trabajo No estás del todo satisfecho con tu trabajo actual, crees que te están menospreciando en ese lugar. No deberías seguir allí si piensas que estás perdiendo el tiempo. Horóscopo de Amor Tu poder de seducción estará más intenso de lo habitual hoy, deberías aprovecharlo para intentar conquistar a esa persona que tienes en tu corazón desde hace tiempo. Tauro Sabes perfectamente que esa persona nunca está dispuesta a devolverte un favor, por eso hoy cuando te pida ayuda le soltarás una excusa barata como hace él o ella siempre. Horóscopo de Trabajo La pereza que te domina hoy será excesiva, no tendrás ganas de dedicarte a nada de lo que tienes pendiente. Tienes que ser consciente de que es tu obligación. Horóscopo de Amor Alguien intenta romper tu relación, pero confías plenamente en tu pareja y sabes que no logrará hacerlo. Te da pena que haya personas tan envidiosas y malas. Géminis Has pasado por una época muy estresante en la que te has presionado demasiado a ti mismo, deberías ser consciente de que así no avanzarás más rápido. Horóscopo de Trabajo En estos momentos tienes que pensar en tu futuro en ese trabajo, si no estás seguro de querer seguir dedicándote a eso dentro de unos años, deberías dejarlo. Horóscopo de Amor Tu pareja y tú habéis pasado por malos momentos, pero estás seguro de que seguiréis mucho tiempo juntos porque habéis conseguido sobrevivir a todos ellos siempre juntos. Cancer Tienes la sensación de que estás solo frente a un precipicio, que nadie vendrá a salvarte. Eres tú la única persona que puede sacarte de esa situación. Horóscopo de Trabajo Estás cansado de tu trabajo actual, te has dado cuenta después de todo este tiempo que no estás hecho para esa profesión. No es tarde para volver atrás. Horóscopo de Amor Antes solías creer en el amor, pero después de todas esas malas experiencias que has tenido, te has decepcionado. Encontrarás a la persona que te haga ilusionarte de nuevo. Leo Has conseguido todo lo que te has propuesto, pero sabes que para ello debes esforzarte mucho. Estás dispuesto a hacerlo, sabes que la recompensa merecerá la pena. Horóscopo de Trabajo No estás en tu mejor momento en el trabajo, sientes que no te concentras tanto como deberías. No sientes que estés en el lugar adecuado para ti. Horoscopo de Amor Una vez más te han roto el corazón, en ocasiones te preguntas qué tienes de malo. Encontrarás a la persona que sepa ver todo lo bueno que hay en ti. Virgo Has pasado un fin de semana genial y ahora comienzas la semana con el optimismo que esos grandes momentos te han dejado. Te sentirás muy feliz. Horóscopo de Trabajo Has organizado tu entorno y a las personas que te rodean en el trabajo de forma que todo tiene sentido, todo el mundo sabe cuál es su misión. Horóscopo de Amor Si no confías del todo en esa persona que acabas de conocer, no te lances en una relación con él o ella. Conócele un poco más antes de entregarte. Libra En algún momento tendrás que ser consciente de que tu economía actual no te permite vivir exactamente como te gustaría. Por eso tienes que controlar tus gastos. Horóscopo de Trabajo Comienzas la semana recibiendo duros golpes en el trabajo, después de todo lo que te has esforzado, no estás consiguiendo que tus superiores se den cuenta. Horóscopo de Amor Eres feliz junto a tu pareja porque ambos os esforzáis para que las cosas funcionen entre vosotros. No pierdas nunca esas ganas de seguir adelante junto a él o ella. Escorpión Después de mucho tiempo esforzándote al máximo para cambiar algunos aspectos de tu personalidad que no te gustaban demasiado, empiezas a dar forma a tu verdadero yo. Horóscopo de Trabajo Hoy tendrás la sensación de que todo el mundo está animado en el trabajo excepto tú, incluso llegará a molestarte la felicidad de los demás. No seas tan huraño. Horóscopo de Amor Echas de menos tener a tu lado a alguien que te dé el apoyo y la comprensión que necesitas, sientes que estás solo la mayor parte del tiempo. Sagitario Te encantan las aventuras y todas esas actividades que te producen una sobredosis de adrenalina, por eso deberías programar algo así para el próximo fin de semana. Horóscopo de Trabajo Has fallado en el trabajo, pero eso no significa que se acabe el mundo. Tienes que pensar que has dado lo mejor de ti, eso es lo importante. Horóscopo de Amor Tu pareja consigue que vuestra relación sea diferente cada día y eso mantiene la llama del amor y de la pasión siempre encendida. Estás muy contento con él o ella. Capricornio Le estás dando demasiadas vueltas a ese problema que estás atravesando cuando la solución es bien fácil. Deberías pedir consejo a alguna persona de tu entorno, te hará ver las cosas de otra manera. Horóscopo de Trabajo Te han subestimado en muchas ocasiones en el trabajo, pero no puedes dejar que eso te afecte. Tienes que demostrarles cuánto se han equivocado contigo. Horóscopo de Amor No has conseguido congeniar del todo bien con esa persona que entró en tu vida hace poco. No estabais hechos el uno para el otro.