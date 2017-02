GRINGA, GRINGA: Seguridad vialidad al garete

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-15-FEB-20177 ¿Y el tesoro apá? Hay quienes aseguran que las obras del centro de la ciudad, son utilizadas para encontrar un mega tesoro que fue enterrado en ese lugar” ¡¡¡aaah raza!!! Ya no saben que inventar, pero pos el tesoro no se ha encontrado. Mejor dicho lo encontraron, PERO, los diputados al gestionar dinero, que habla de porcentajes de hasta 25 por ciento que se llevan, es decir de cada millón 25 mil pesos para el gestor ¡no te acabes pueblo tarugo!Las obras que realiza la autoridad en el primer cuadro de la ciudad, quedarán magnificas, ya le hacía falta a Uruapan obras de infraestructura urbana, como dicen algunos, “todos roban” éstos al menos roban y hacen, óraleee.Los ciudadanos están a punto de la loquera por tanta obra, no precisamente por el gusto, sino por el tráfico que se hace, y pos como no hay cerebros para hacer una estrategia de hacer dobles sentidos, pos a improvisar, así que aguanten uruapenses, al cabo y qué.El uruapense que no acabe loco quedará histérico por el pésimo tráfico vehicular, cada minuto son mentadas, al presidente, por eso Vicko Manrico ordenó que coloquen un letrero en cada acceso que diga así” en caso de mentada, tomo a tú mamá prestada” ay que ver si lo colocan. Bueno entre mentadas o no, las obras ay tan y son más las personas solidarias saben que Uruapan lucirá mucho mejore y aguantan vara, sin embargo, hay quienes enloquecen. Quien enloquecerá, pero a sus subalternos el Nicol Zalapa, ya hay quienes dicen que de pronto le aflora lo sexy y otras veces la histeria, se acabó la luna de miel, ¡Ay, Nicol.!Otra que no enloqueció ella pero si a varios de sus colegas fue la chica de género, que tuvo entrada de caballito nuevo y salida de burro cansado, pos simplemente se fue y ahora en Uruapan no hay Zenaida no está, Zenaida se fue. Por Uruapan es un municipio con declaratoria de alerta de género, y pos nadie trabaja para evitar feminicidios, ahora acéfala la secretaría que tanto presumieron, como municipio está decapitada ¿de qué se trata?En el Uruapan que NoOrgullece, a medio día entran hombres armados a un jardín de niños, y ¿no pasa nada? De qué sirve tanta pinche reunión y comida a los disfuncionarios, de nada, que el pueblo paga, por supuesto. Según el grupo de coordinación ciudadana, es para prevenir, se trata de buscar estrategias de prevención, ero los encargados del tema, anuncien el programa mochila y ¿qué? Pura improvisación. Uruapan requiere personas con verdaderos perfiles para trabajar, pero los compromisos políticos acaban con la esencia de cualquier proyecto de gobierno.Es cierto hay mucha obra y gestión, muy interesante, pero son parches, no hay proyectos integrales, obras con verdadera planeación urbana ¿es mucho pedir? Bueno pos los disfuncionales burricipales y los regiburros están en un estado de confort que no pueden con el. Por una parte, anuncian simplificación de trámites, por otra le ponen trabas a quién pretende abrir un negocio.¿serán parte del ornato urbano plantas quemadas? Por eso las riegan a las 12 del día, o de plano es ignorancia del encargado de parques y jardines, le falta sentido común. A quienes tienen sentido común y de responsabilidad los corren, porque sienten que les restan adeptos. Ay ta Libero M. perredista fundador, ex regidor ex presidente del CDM del PRD quiso poner orden y simplemente se fue, lo corrieron, no pos no.Pero siguen de pie los que un día presumen operativos para la Seguridad en las escuelas y al otro día las asaltan, ay ta caso jardines de niños. En el centro a pesar del tráfico vehicular, no hay detenidos, entonces ¿de qué se trata? A plena luz del día, bién dice ana luisa que la polecía no funciona, la polecía cara y calificada. Pero hay que seguirle, porque para el gobierno Uruapan es una ciudad segura, así lo comprometieron y ¿así es?Y Mientras Chifla viaja, Juan Bernardo hace de las suyas y reprime reporteras, atenta contra la libertad de expresión, pos cómo no, es pasado y está acostumbrado a viejas prácticas, que recuerde que el sistema de justicia cambio…Y por cierto puede volver a cambiar, los poles de Michoacán, van a comprar la cena navideña, en febrero, porque es en la primera quincena cuando, supuestamente, les pagarán su aguinaldo ¿qué tal? Dicen que en lo administrativo el gobierno “trae un desmadre” ups.Las enfermeras del sector salud, en stand by, no pueden regresar a su trabajo están suspendidas hasta que inicie la campaña de vacunación, porque en las jurisdicciones no saben ni que hacer, pero Mateo en todo evento político.Comerciantes de Canaco desaprueban acciones del gobierno, la inseguridad los tiene en descontento, consideran que una reelección de vicko sería desafortunada. Y finalmente Pedro no logró el objetivo, Selenota quedó como vicepresidente, pero el que espera, desespera, para la próxima elección podría ser la candidata obligada para ocupar la presidencia de Canaco, sólo que el tiempo no es el indicado para sus objetivos.Pos será el sereno las cosas están patas para arriba, Vicko pide ayuda al pueblo para controlar y avanzar, pero no dice como, falta que diga y aporte información al pueblo para que los ciudadanos se enteren sobre verdaderas medidas de prevención.Para ese fín solamente con personal seguro, capacitado, de academia, honesto, podrían avanzar, lógicamente esos perfiles no existen en el gobierno municipal.Los viales se quejan del presidente, porque según ellos les incumplió, lo mismo el Sutem, se sienten defraudados por Vicko Manrico y ¿ así pretende la reelección? El buen juez por su casa empieza. Pos será el sereno, pero Vicko Manrico no tienen ganas de atender, en mi vida había visto que en el escritorio de la secretaría técnica estuviera una menor de edad haciendo tarea, en el escritorio a media tarde, y las secretarias en pleno descanso apoyando a la hija, pos así trabaja el gobierno burricipal y loso regiburros en la pendeja.Síganle, finalmente ya llevan medio periodo de gobierno, son tres años, no hay más y en febrero Vicko se podrá ir en busca de otro espacio o la reelección que no obtendrá si sigue con esa negación para atender al ciudadano, en fin GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA. Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.