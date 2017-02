GRINGA, GRINGA: El Cupatitzio azul ¿fue una señal para Checo?

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-08-FEB-2017/ El Uruapan “que no orgullece” no pasa nada, ni mueren indigentes en pleno centro de la ciudad, ni hay pleitos en los antros a las $ horas 30 minutos de la mañana, no los viales se inventan semáforos para infraccionar menos aún, pagan justos por pecadores al revisar motociclistas y los tránsitos no se ponen bata de doctores para simular en el alcoholímetro, menos Padilla. Lo voy a decir así, porque no decirlo, dice Ana Luisa, la ex primera dama, hoy regidora, que no sólo Gloria Ortiz tiene derecho a llevar a sus agitadores sociales, GLO Lleva a Pachequito y Ana a Nachito, el de Valle de las Delicias a gritonear ¿QUIERE DINERO? ¡No! es solo el bien pal pueblo.Será el sereno pero Uruapan es un pueblo grandote, que presumen de disminución del delito, pero ¿cuándo? Aunque a Vicko Manrico ya le dio por aceptar que esta desordenado y hasta la chingada la inseguridad. Restauranteros están preocupados por el incremento de asaltos a mano armado en sus establecimientos, y Marticillo nomás no llega a tiempo, aunque después de hora y media asiste a ponerse a la orden, al menos en alza si lo hizo. Pos ya lo dijo Juan Sánchez, hasta 9 mil pesos les cobran por liberar un moticicleta, asegura que es un operativo “HALCONES” pero que se llevan a inocentes entre las patas.Ah pero ya hay alcoholímetro solo le tocó a un elemento de calidad, ex tránsito municipal, vestirse de doctor, para colocar el alcoholímetro, no pos si son trabajadores integrales, eso es todo, si el PRD sabe trabajar. ¿Cómo nos explican? Un pleito a las 4 horas 30 minutos, de acuerdo al reglamento los bares y centros nocturnos deben cerrar a las 2 horas, entonces, en Uruapan no se respetan ni los reglamentos municipales, entonces para que se hacen guajes los regiburros, hacer reglamentos para que no se respeten, chulo ayuntamiento.¿Que se ganan los uruapeneses con tanta pinche reunión? El patronato del DIF que preside Yesenia Méndez, esposa del diputado Cerillo, fue debut y despedida, un desayuno en la mansión en enero del 2016, muy bien toma de protesta y presentación del patronato ¿YYYY? Con un patronato de membrete no han disminuido el número de indigentes desatendidos en Uruapan, en pleno 2017 un indigente muerto de hipotermia, en pleno centro de la ciudad ¿eso nos enorgullece? En serio eso es un ¿buen gobierno? Con fotografías en los periódicos y cortes de listones, no se soluciona nada, hay que atender los problemas sociales de raíz, y nada, donde están las despensas a quien menos tienen, dónde quedaron las becas municipales, expliquen.Pero van a querer más, el PRI y el PAN ven cierta ventaja en el PRD, por eso ya buscan alianzas sienten que se quedan otro periodo abstemio y si quien prepararle el terreno a Marko Cortes, tendrían que ganar Uruapan en el 18. Y mientras en el PRI estatal, preparan el ambiente para castigar a Ramoncito Hernández, porque consideran que es el culpable de la pasada derrota priista, el panista Sergio Benitez, lo buscó para pedirle ayudar y hacer una alianza fáctica, ya están en pláticas, no pues que criticaba tanto a Monchito por corriente y no sé qué.Tal vez por eso Ramón quiere controlar al PRI, para apoyar en alianza la candidatura de Benitez, en Morelia el PRI estatal le va a dejar controlar el consejo, pero la orden de las decisiones vendrá de arriba, muy arriba. Y mientras Benitez tiene alianza y se juntó con Ramón, un grupo de panistas buscó, vía telefónica a Jaimito Heredia, para buscar alianza, por lo que se ve el PRI y el PAN están en busca de apoyo porque sienten que solitos no pueden.Que no se hagan chaquetas mentales, hay una encuesta nacional, que hizo el PAN, en el documento se pone en primer lugar a Marínela Peluches, en segundo a Toño Berber y en tercero a muy pero muy abajotote a Checo Benítez. Lo pior para es que Vicko Manriquez, guste o no está trabajando en obra pública, descuidada y abandonada por más de una década, así que si hay reelección ¿qué pasará? La inseguridad resta puntos, pero hay otros temas que aunque no le den triunfo a vicko, tampoco se lo dan apolíticos derrotados que no saben perder.Y no porque Benitez ya esté con Ramón listos para ir a la contienda con Benitez, como candidato panista, el triunfo está en manos PRI_PAN, no hay garantia, lo curioso es como los panistas Checo y Toño presumen unidad y por otro lado buscan alianza con militantes de otros partidos políticos, ver para creer. Y el perderá que es un partido de izquierda, utiliza costumbres de derecha y los a el prd es gobierno en recinto lujoso jóvenes de otro perfil, más cultos y educados, asi como los niños Bravo, con cara de cordero y con mente de ¿? Por será el sereno, pero la austeridad de Vicko Manrico es mera simulación, no hay tal, sacrificar a quienes menos tienen no es la solución, síganle peleando con quien no deben, ya empezaron las manifestaciones y ¿ qué sigue? Pos Uruapan no está bien, cada día es el pueblo más inseguro, el Uruapan que No orgullece, alto a al trabajo corrupto del gobierno el pueblo no aguanta más… Fe de ratas.- este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es, mera coincidencia