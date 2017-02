Exigimos respeto al gremio magisterial: Fraga Gutiérrez

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

La evaluación sigue siendo punitiva para los maestros. MORELIA, MICH./ DOM-12-FEB-2017/ Respeto al gremio magisterial, exigió la diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, quien expresó que es lamentable que los gobiernos federal y estatal sigan intentando realizar actos punitivos como las evaluaciones a los docentes a quienes finalmente se les ha pretendido reprimir, por ser un sector crítico y luchador a favor los derechos sociales de la población. Argumentó la diputada petista que los docentes en esta entidad están bien organizados y siguen en pie de lucha, por lo tanto, “la reforma educativa en el estado, no pasará; no terminará de cuajar pues es también un instrumento para cercenar el derecho efectivo a la educación, que tienen la niñez y juventud mexicana; ya que no sólo intenta despedir indiscriminadamente a la mayor cantidad de maestros, sino pretende echar a cuestas de los padres de familia el mantenimiento de los centros educativos, que debe correr a cargo de la Secretaría de Educación”. Fraga Gutiérrez, acusó a los gobiernos federal y estatal de “doble moral” pues por un lado, se pretende “evaluar” a los maestros, y por otro lado, no brindan indicadores básicos, de cómo andan el país y el estado en esa materia, incluso aún hay muchos municipios cuyos centros educativos, están hechos de “palitos”; sin contar que en materia de salud, derechos sociales, superación de pobreza y seguridad “ellos mismos como gobierno están reprobados”. Atajó la legisladora petista que la reforma educativa se encuentra en declive y decadencia, pues consideró que no cuenta con la legitimidad del gremio magisterial, que han sido colocados como el problema “lo que a todas luces es una injusticia”, y cuestionó el hecho de que a los maestros no se les haya hecho partícipes en la construcción y redacción de la reforma, siendo que los colocan como centro del documento, cuando el eje central en el proceso educativo son siempre la niñez y juventud. Finalmente, Fraga Gutiérrez, dijo que este momento para que desde todas las trincheras, se les brinde respaldo a la lucha que emprende tan importante sector, pues su lucha siempre ha tenido como objetivo final, la defensa de los derechos sociales de todos los mexicanos.