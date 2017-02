El PRI exige que se castigue con todo el peso de la ley a quienes llevaron al quebranto a Michoacán

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

MORELIA, MICH./ FEB-2017/ Víctor Silva Tejeda, dirigente del PRI en el Estado, se pronunció porque todos los que hayan tenido el alto honor de servir a Michoacán rindan cuentas ante la ciudadanía y las autoridades correspondientes. Reiteró que indistintamente de los colores, el PRI no solapará a ningún ex gobernador que haya abusado de su poder en perjuicio de los michoacanos. "La ciudadanía está hasta el tope de la corrupción y exigimos, de igual forma, que se revisen también las administraciones pasadas perredistas". "Para quienes han incurrido en conductas contrarias a la Ley, el PRI exige a las autoridades que hagan su trabajo, nos den resultados y que se castigue con todo el peso de la ley a los que resulten responsables para que paguen". Silva Tejeda pidió a la Auditoría Superior se analicen las finanzas sin tintes políticos. “Nos pronunciamos por la transparencia y rendición de cuentas de quienes han gobernado, sean perredistas o priistas”. Además, el líder del tricolor, reiteró que el Revolucionario Institucional ha asumido una postura muy clara de transparencia y rendición de cuentas; “no solaparemos actos de corrupción; la corrupción y la impunidad no tienen cabida en nuestro partido".