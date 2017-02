Ejército Mexicano, fundamental para la paz y estabilidad del país: Sigala

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

MORELIA, MICH./ DOM-19-FEB-2017/ El Ejército Mexicano ha sido pilar fundamental para la estabilidad, seguridad y la salvaguarda de la soberanía del país a lo largo de 104 años, refirió Pascual Sigala Páez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en el marco de la celebración del “Día del Ejército”. Señaló que en el caso particular de Michoacán y en algunos estados de la República, la milicia ha realizado un papel destacado en el combate contra el crimen organizado.Afirmó que es un cuerpo armado eficiente y respetado por los mexicanos; por esta razón, es una de las instituciones mejor calificadas por los habitantes de nuestro país. Sigala Páez ponderó que no obstante que esta institución armada federal ha sido muy importante para preservar la seguridad en el país, dada la presencia corrosiva del crimen organizado, es precisamente esa función, que se le dado y que no le corresponde, la que ha provocado que haya quejas sobre su desempeño por parte de organizaciones sociales y no gubernamentales.En este contexto manifestó que es necesario que se establezcan de forma muy clara, en el marco jurídico, los márgenes de su actuación en materia de seguridad pública, renglón en el que el país ha tenido serios problemas por casi 15 años. Puntualizó que la incorporación del Ejercito Mexicano en las tareas de seguridad, obedeció a la incapacidad técnica y por corrupción de las policías estatales y municipales, concluyó.