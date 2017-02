Dictamen a favor de la reestructura es en pro de Michoacán: GPPRD

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

MORELIA, MICH./ LUN-27-FEB-2017/Michoacán y el saneamiento de las finanzas es la prioridad para los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, al afirmar que la decisión de ir con la reestructura de la deuda contribuye a fortalecer al estado, por ello, aprobaron en comisiones unidas el dictamen que se someterá al pleno en próximos días. Entre los puntos relevantes que propusieron y fueron incluidos en el documento destacaron: se elimina el periodo de gracia; se elimina la Garantía de Pago Oportuno (GPO); no se podrá utilizar la reestructura para algún otro crédito y se queda en un plazo de 20 años, no de 25 años. Los diputados Juan Pablo Puebla, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD e integrante de la comisión de Hacienda y Deuda Pública, así como el presidente e integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Manuel López Meléndez, y Pascual Sigala Páez, refrendaron su compromiso de velar por el desarrollo y bienestar de Michoacán y de contribuir al saneamiento de las finanzas. Entre los beneficios que obtendrá el estado tras la reestructura de la deuda, coincidieron los diputados del PRD, es el pago a un plazo más corto se reduce a 20 años y no de 25 años como se propuso, además se lograr que se reduzcan las tasas de interés y con la reestructura no se aumentará la deuda y se generarán ahorros de hasta 700 millones de pesos, en los próximos cuatro años. Resaltaron que el Grupo Parlamentario del PRD siempre estuvo de acuerdo con la reestructura y a partir de la opinión de los legisladores en comisiones unidas y coincidencias, se logra poner 4 candados para que se transite en los mejores términos con un impacto positivo para Michoacán Dejaron claro que con lo propuesto, se establece claramente que no se generará más deuda, con lo cual se cumple cabalmente con la Ley de Disciplina Financiera, además de que se contribuye a dar estabilidad a las finanzas públicas y potenciar la operatividad de programas, obras y acciones en beneficio de los michoacanos.