Cultura de la vasectomía ha crecido entre pacientes más jóvenes, con edad promedio de  21 a 32 años: IMSS

BOLETÍN/MORELIA, MICH; A 23 DE FEBRERO DEL 2017.- De acuerdo con los registros delegacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la vasectomía como método de planificación familiar ha ido en aumento en pacientes más jóvenes que oscilan entre los 21 y 32 años, a diferencia de años anteriores en los que la media era de 40 años de edad.

La vasectomía es un método anticonceptivo con una efectividad del 99.9%, que es reversible con cirugía, y que para poder ser sujeto, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se otorga al interesado una consejería que concluye con una carta de consentimiento firmada, para evitar una toma errónea de decisiones e informar al paciente de los tiempos de espera posteriores al procedimiento a fin de garantizar la anticoncepción, aseguró la enfermera encargada de planificación familiar en la Unidad Médica Familiar No. 75 Lourdes Martínez Núñez.

De acuerdo con la doctora Sandra Torres Suárez, encargada del módulo de Planificación Familiar de la Clínica 80, el procedimiento de la vasectomía es muy sencillo, no excede de 15 minutos, se anestesia al paciente de manera local, no se requieren estudios de laboratorio, no entra a quirófano, ni se canaliza, se utiliza una pinza de Lee para separar la piel medio centímetro y los pacientes salen caminando.

Posterior al procedimiento, se indica la aplicación de hielo por 4 horas, evitar cargar cosas pesadas durante los 7 días subsecuentes y se da un seguimiento a los 8 días para revisión de la incisión, y a los tres meses para hacer la espermatobioscopía.

Torres Suárez enfatizó que la vasectomía no es un factor para la aparición de tumores testiculares, ni está vinculado con el cáncer, ni el crecimiento de la próstata y mucho menos con problemas de virilidad o interferencia en la actividad sexual; las complicaciones que pudieran presentarse después de una vasectomía con técnica Lee son hematomas (moretones), sangrado o infección a causa de alguna reacción alérgica a la seda, no obstante, dijo que un porcentaje mínimo (1 persona de 300 aproximadamente) ha presentado rechazo, complicándose solo en inflamación que se trata con medicamento.

El IMSS otorga este servicio a la población en general, es decir sea derechohabiente o no y sin rango de edad, en la Unidades de Medicina Familiar que cuenten con servicio de Planificación Familiar, en el caso de Morelia la UMF 80, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs y en la UMF 75 los viernes. Al interior del Estado, diferentes Unidades Médicas Familiares y Rurales realizan vasectomías con técnica Lee.

Con el propósito de atender la demanda de los usuarios, el Seguro Social organiza jornadas especiales de vasectomía sin bisturí, durante las cuales se realizan de 8 hasta 18 procedimientos, la próxima a realizarse será en la clínica 80 el sábado 11 de marzo, los interesados deberán acudir a la Unidad en mención.