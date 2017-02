Contra el incremento a las gasolinas, Andrea Villanueva demanda eliminar el IEPS

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

“Es importante no confundir a la ciudadanía: el incremento a las gasolinas obedece a la Reforma Hacendaria y no a la Reforma Energética”, asestó la legisladora. MORELIA, MICH./ MIE-08-FEB-2017/ Con un exhorto al Congreso de la Unión para eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y el diésel, la diputada del Distrito XVII de Morelia, Andrea Villanueva, presentó un Punto de Acuerdo para brindar respuestas efectivas a una de las demandas más exigidas por la sociedad. Al exponer que nuestro país es una nación productora y exportadora de petróleo, la representante de Acción Nacional lamentó que tanto el Gobierno Federal como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientan a la ciudadanía y contrario a sus declaraciones de que no habría aumentos a las gasolinas, este 2017 incrementaran el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), del cual Gobierno Federal recaudará más de 220 mil millones de pesos. “Es importante no confundir a los ciudadanos: el incremento a las gasolinas obedece a la Reforma Hacendaria y no a la Reforma Energética; una Reforma que el PAN votó en contra y que es la causante de la aplicación del IEPS a los combustibles; por eso estoy pidiendo la reducción en un 50 por ciento del IEPS para este año y para el siguiente la eliminación completa de dicho impuesto”, detalló la legisladora. Destacó que contrario a las acciones del actual Gobierno Federal, los Gobiernos panistas eliminaron los subsidios en forma progresiva al combustible, cuando el petróleo costaba en promedio 77 dólares, “así en enero de 2011, un tanque de gasolina costaba 376 pesos, mientras que al día de hoy se ha elevado a 726 pesos”. Adicional a ello, recordó que el PAN a nivel nacional se reservó y votó en contra de lo relativo a la aplicación del IEPS durante la discusión de la Ley General de Ingresos del 2017, sin embargo no alcanzó los votos suficientes para eliminar el impuesto, siendo aprobada en lo general en el pasado mes de octubre. Finalmente Villanueva Cano aseguró que se debe dar marcha atrás a la política económica de este Gobierno que ha sido un completo desastre, por lo que resulta imprescindible eliminar el Impuesto Especial a los combustibles a fin de detener la escalada de precios que ha lastimado severamente el bolsillo de los mexicanos.