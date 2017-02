Consolidar una Policía de Morelia perdurable, nuestra meta: Alfonso Martínez

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

La seguridad ha mostrado avances evidentes en relación a cuando la Policía estaba a cargo de otras instancias. El Alcalde sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. BOLETÍN 329/ MORELIA, MICH./ VIE-02-FEB-2017/ En el actual Gobierno Independiente asumimos la responsabilidad y es nuestro principal propósito consolidar una Policía de Morelia perdurable y confiable, que vaya más allá de esta Administración y quede para las y los morelianos, sentenció el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, durante un encuentro con los integrantes de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) delegación Michoacán al tiempo que subrayó que los indicadores en esta materia son contundentes al no demostrar mejores resultados en años anteriores cuando el municipio no tenía a su cargo la seguridad de la ciudadanía.En compañía del presidente de este organismo, Juan Carlos Osio Laris; la Directora de Comunicación Social del Ayuntamiento capitalino, Miriam Alarcón Ramos y el Director de Política Criminal de la Comisión Municipal de Seguridad, Pedro Ponce Mirance, hizo énfasis en que se trabaja con altura de miras, para establecer una corporación con bases firmes, por lo que conminó a los directivos de los medios de comunicación en el estado, a coadyuvar en que este esfuerzo traspase a la actual gestión municipal. Añadió que en años pasados cuando el municipio no tenía a su cargo la seguridad de Morelia, los resultados eran evidentes en cuanto a seguridad y presencia policiaca, ya que en muchos casos los elementos se trasladaban a otros lugares, situación que se mantiene con las ciudades de Michoacán que aún trabajan bajo este esquema en donde otras instancias de Gobierno se hacen cargo de la seguridad de la población e incluso esto ha derivado en situaciones de inseguridad que trascienden todos los días en los medios de comunicación. “Desde un inicio e incluso antes de estar al frente de esta Administración, quisimos asumir la responsabilidad social por garantizar la tranquilidad y paz en la ciudad, porque si bien sería más sencillo canalizar los recursos hacia otro tipo de acciones, queremos contribuir a mejorar la seguridad de la ciudad en la que vivimos con nuestras familias y por la ciudadanía”, subrayó el Presidente Municipal. En este tenor y tras enfatizar que la intención de este tipo de reuniones es ser “muy claros y transparentes” con la ciudadanía sobre las acciones emprendidas en cuanto a la seguridad pública municipal se refiere, indicó que la Policía de Morelia se ha concentrado en el reclutamiento de elementos que tengan la vocación y el compromiso, de tal forma que más que por una cuestión laboral, deseen servir y trabajar a favor de Morelia. Por ello, añadió Alfonso Martínez, se han redoblado esfuerzos por consolidar un cuerpo de seguridad honorable, que de confianza a la ciudadanía y tenga condiciones laborales dignas, en aras de desempeñar su función a la altura de los resultados que espera la población. Insistió en que la apuesta además, radica en apuntalar el sistema de denuncia y de actuación, con el objetivo de evitar que los delitos queden impunes; al respecto, precisó que la Policía de Morelia ha recibido más de 500 denuncias y ha brindado más de 2 mil 600 servicios de atención a víctimas, como resultado de la creación de los Centros de Atención a Víctimas y la confianza que ha dado la corporación para que se acerquen a presentar su querella. “Le estamos echando todas las ganas para continuar mejorando a nuestra Policía, pero requerimos del apoyo de todos los actores involucrados para juntos construir la ciudad que todos anhelamos y seguir dando pasos decididos en la materia”, finalizó. En su oportunidad, la Directora de Comunicación Social, Miriam Alarcón invitó a los integrantes de la CIRT en el estado a socializar esta información con la ciudadanía “es fundamental que los morelianos conozcan la situación real en la que se encuentra la corporación y el esfuerzo que está haciendo por generar mejores condiciones de seguridad”. Al hacer uso de la voz, Osio Laris, agradeció y reconoció la apertura de la actual Administración por fortalecer los lazos de comunicación y detallar de manera transparente la política de seguridad pública municipal, “esto se llama construir y nos sumamos para que estas acciones perduren más allá de este Ayuntamiento y los ciudadanos conozcan de manera precisa los avances”. En el encuentro estuvieron presentes además el Director General y Director de Noticias del Canal de Michoacán, José Luis Fernández y Carlos Monge Montaño, respectivamente; el subdirector de Grupo Marmor, José Morales Martínez; la gerente general de Radio S.A., Laura Yáñez Suárez; el Director y la jefa de información de TV Azteca Michoacán, Fernando Valdés Saldaña y Ximena Barbero, respectivamente; el Gerente y Director de Cadena Rasa, José Luis Cedeño y Víctor Americano; así como, el director de Grupo ACIR, Juan José Sánchez Beltrán; y el Jefe de Información de Panorama Informativo Michoacán en Grupo ACIR S.A. de C.V., Federico Díaz de León.