CAPASU inicia limpieza y desazolve de canales

Arroyo del Páramo, La Mora, La Ciénega, Río Volga, 12 de diciembre, colonias beneficiadas

BOLETÍN CAPASU/URUAPAN, MICHOACÁN A 23 DE FEBRERO DE 2017.- La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU) inició con los trabajos de desazolve y limpieza de canales de la zona sur y oriente de la ciudad antes de que comience la temporada de lluvias, informó Juan Daniel Manzo, Director del organismo.

Los trabajos de limpieza y desazolve se realizan con maquinaria pesada en los canales Arroyo del Páramo y del Ferrocarril y posteriormente continuarán hacia los que se encuentran en la zona de oriente de la ciudad, en donde se retirará basura, maleza y lodo, con esto se evitará que se obstruyan y provoquen inundaciones graves durante la siguiente temporada pluvial.

Con estas jornadas de desazolve se beneficia a los vecinos de las colonias Arroyo del Páramo, La Mora, La Ciénega, Río Volga, 12 de diciembre, entre otras, y reconoció que la basura sigue representando el principal problema de obstrucción de canales que traen como consecuencia inundaciones y anegaciones de las vialidades.

Manzo Rodríguez señaló que este tipo de limpieza profunda no se realizaba desde hace un lustro, el desazolve que se había realizado era de mantenimiento pero en esta ocasión se empleará maquinaria pesada para garantizar la calidad de los trabajos y dar confianza a la ciudadanía ante la próxima temporada de lluvias.

Reconoció que este tipo de trabajos no son valorados porque la gente no los ve físicamente, sin embargo, son de suma importancia para el funcionamiento de la ciudad, añadió que se realizan periódicamente al interior de drenajes, coladeras, canales y colectores, lugares que no son visibles para el ciudadano de a pie, concluyó.