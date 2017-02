Arrancan con gran éxito, actividades de brigada “Siempre de Tu lado”

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

El programa de atención impulsado por el diputado del PRI, Wilfrido Lázaro Medina busca no solamente acercar servicios y atención médica a los ciudadanos, si no incidir en las políticas de prevención del delito en el Estado. MORELIA, MICH./ DOM-12-FEB-2017/ Con gran éxito arrancó en la tenencia de Tiripetio, la brigada que forma parte del programa de apoyo a la economía familiar “Siempre de tu lado”, y que es impulsado por el diputado del PRI, Wilfrido Lázaro Medina, misma que tuvo una respuesta positiva de cientos habitantes de esta localidad, quienes acudieron a recibir los servicios ofrecidos por los voluntarios que forman parte de este equipo. El esquema de atención integral, que cuenta con prestación de servicios médicos, asesoría nutricional, psicológica, jurídica, estudios oftalmológicos y la opción de adquirir lentes a bajo costo derivados de esos estudios, cortes de pelo, asesorías de trámites y gestión ante las dependencias de los tres órdenes de gobierno y también recreación con pláticas sobre cultura de paz y prevención social, tuvo una gran respuesta de habitantes de esta región. Tiripetio considerado uno de las tenencias de mayor crecimiento poblacional en los últimos años, debe ser un área de prioridad para la atención por parte del gobierno municipal, dijo el diputado tricolor, que recordó que al igual que otras zonas rurales del estado comparten problemas en común, como son crecimiento desordenado, pobreza, inseguridad y descomposición del tejido social, lo que debe alertar a las autoridades para implementar programas de prevención que contribuyan a resolver las problemáticas de estas zonas. Lázaro Medina destacó que las brigadas juegan un papel fundamental en la reconstrucción del tejido social, ya que no sólo ofrecen servicios para los ciudadanos, sino que además sensibilizan sobre la importancia de la paz, tranquilidad y la promoción de la cultura de la legalidad, por ello dijo ha sido fundamental iniciar esta localidad. La tarea de explicó el diputado priísta no es fácil, y parte de una propuesta integral y el interés de ciudadanos que se han sumado con su voluntad para iniciar acciones preventivas que permitan de erradicar de raíz las problemáticas que se viven en diferentes zonas del Estado, pero especialmente en la capital michoacana y sus tenencias, que muchas ocasiones están en el olvido. El también presidente de la comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso del Estado, subrayó que este proceso se llevará a cabo cada viernes durante 4 meses, la meta que se han fijado es lograr incidir en la población de manera positiva, pero dicho proceso explicó no va solo, si no se acompaña de una continua valoración y evaluación de los resultados que se obtengan de la actividad de las brigadas, de esta manera detalló el legislador se pone un granito de arena y se contribuye a mejorar las condiciones de vida de cientos de familias michoacanas.