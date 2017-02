Ajustes económicos no deben paralizar a los gobiernos: Víctor Manríquez

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Emprenden gobiernos municipales y el estatal acciones de reprogramación para 2017 URUAPAN, MICH./ LU-06-FEB-2017/ Luego de que para Uruapan se espera un recorte en el presupuesto de hasta 200 millones de pesos, las autoridades de varios municipios y del gobierno del estado están a la espera de un nuevo anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con respecto a mas ajustes presupuestarios para entidades y municipios.El alcalde Víctor Manuel Manríquez González informó que las expectativas económicas para este 2017 no se esperan tan alentadoras, pero que sin embargo es necesario emprender otras acciones mediante las cuales se fortalezca el mercado interno que impacte en el movimiento financiero de los habitantes de esta entidad y que se resientan menos los efectos de una economía endeble. Manríquez González dijo que el gobierno del estado ya hace lo propio y recordó el llamado que hizo el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo para que los municipios organicen una bolsa económica para hacer frente a la llegada de connacionales, tras las políticas que pudiese implementar el presidente de Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump, lo que genere un retorno de este sector a tierras michoacanas. Se trata de un fideicomiso que pudiese ser integrado con aportaciones del 5 por ciento de la recaudación de cada uno de los municipios “ese recurso económico se aplicaría en el tema de infraestructura; aunado a ello también se entregarían licencias para funcionamiento de comercios y fortalecer el programa 3 por 1 migrante”. Por otra parte el alcalde informó que en el caso de Uruapan se ha fortalecido enormemente a la industria de la construcción y aunque hoy el precio del dólar se ha estabilizado un poco más, los costos de materiales y suministros también tendrán una mayor estabilidad, por lo cual no se espera un fuerte impacto a este sector que ocasione que disminuyan las metas de cada una de las obras. Informó que en caso de que así fuera, ya se está trabajando para intensificar las acciones de gestiones ante dependencias federales y las cámaras de diputados y senadores para valorar el tema de los subejercicios de los recursos financieros que otros municipios o estados no aplicaron en el ciclo anual anterior “de ahí que nosotros llamemos constantemente a los uruapenses para que nos comprendan en la ejecución de la obra pública”. El alcalde dijo que vienen otras etapas de negociación, como sucederá en el tema de los aumentos de salarios para la base de trabajadores, pero ante las condiciones económicas complicadas de este año, apelará a la comprensión de los líderes sindicales para ver afectado lo menos posible al presupuesto municipal de este 2017.