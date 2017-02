A un siglo de su promulgación, la Constitución sufre desequilibrios regulatorios: Rosa María de la Torre

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

La Constitución Política de México es de las Cartas Magnas más extensas del mundo MORELIA, MICH./ DOM-05-FEB-2017/ A un siglo de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada local de Michoacán, Rosa María de la Torre Torres, señaló que en la Carta Magna hoy existen disposiciones duplicadas, inconsistencias terminológicas, desequilibrios regulatorios, desorden y artículos que son prácticamente reglamentarios. La diputada local precisó que este caos ha convertido a la Constitución Federal en un instrumental normativo inaccesible y confuso. La presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, recordó que lo anterior es en base a un proyecto que presentaron la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, denominado “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Texto reordenado y consolidado”. No obstante, indicó que se ha trabajado para que esas inconsistencias jurídico-normativas se modifiquen de la mejor manera y la Carta Magna sea una verdadera representación de la justicia social para los ciudadanos. “En México, se ha caído en la trampa de pretender constitucionalizar todos los derechos, las estructuras orgánicas, mecanismos de defensa jurisdiccionales y no jurisdiccionales; así como todo el entramado posible que surge de la ocurrencia legislativa”, expuso. Lo anterior, subrayó, nos ha llevado a tener una Carta Magna de las más extensas del mundo y de las más reformadas, contando al día de hoy con más de 500 reformas que han modificado 114 artículos de los 136 del texto original de 1917 generado por el Constituyente de Querétaro. Durante la Sesión Solemne del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legisladora local destacó que todo ello ha dado lugar a la presencia de disposiciones legales duplicadas, del uso variable e inconsistente de terminología y a la modulación de la disparidad en el alcance y profundidad de la regulación de las instituciones. “Es una obligación de todos aquellos que formamos parte de los órganos legislativos, el proponer, defender y motivar a que la cultura constitucional en México sea un elemento de integración nacional”, añadió. Por último, dijo que en México no hay condiciones jurídicas, políticas ni sociales para hacer una nueva Constitución por el populismo imperante.